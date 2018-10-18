美鷹派對陸強硬 「行動指南」是這本書？

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旺報

《南華早報》16日報導，一名分析人士說，大陸駐美大使崔天凱在電視採訪中駁斥的一本書，也許可以用來解釋，美國政府近期為何對大陸使用強硬措辭。

3年前，一名分析人士預言，美國政府將利用《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》對大陸採取更強硬的政策。此書作者是白邦瑞，他也為白宮提供建議。崔天凱近日接受福斯新聞頻道主持人克里斯‧華萊士採訪時說，他不會推荐白邦瑞這本書。

此書稱，中國政府有一項「百年計畫」，目的是讓美國幫助中國發展並最終取而代之，成為世界頭號強國。文章稱，3年後，美國鷹派在領導美國對大陸政策時，將白邦瑞的觀點作為支持其論點的「證據」。

文章援引學者的話說：「並不是他（白邦瑞）說服他們來遏制中國，而是那些想遏制中國的人發現此書有用。」

白邦瑞在書中提醒，美國政府不要再做錯誤的假設，而是採取反制措施，以防美國落在不斷前進的中國後面。

文章認為，儘管此書在2015年首次出版時，白邦瑞的觀點被視為激進和富有爭議，但川普政府高級官員的許多言論都有這些觀點的影子。上月美國總統川普還將白邦瑞稱為「中國問題的最高權威」。

美國副總統彭斯10月4日發表了對大陸的強硬言論。有學者認為，彭斯的演講撰稿人可能將白邦瑞的這本書作為主要參考資料。但崔天凱在採訪中駁斥了彭斯對中國的所有指控，稱其「毫無根據」。

(旺報 )

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