八卦鏡擋煞不夠看 老太太陽臺掛百面鏡辟邪

2018年10月17日 22:45 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

廣西柳州一個社區有戶人家為了辟邪，在陽臺上掛了上百面鏡子。經鄰居抗議，後來經過相關部門多次上門關切，這家人終於是把鏡子給收了。可近日，這家人又把鏡子掛上了，這是怎麼回事呢？

只見5樓的這家陽臺上掛滿了大大小小上百面鏡子。而一牆之隔的大樓內，也有五六戶居民在窗臺掛了鏡子，有的則掛起了辟邪的圖案，還有人乾脆在窗臺放兩個獅子。

原來，掛滿百面鏡子的屋主是70多歲的張阿姨，幾年前家裡出了變故，她就開始懷疑是對面的大樓「妖氣太重」，所以掛了上百面鏡子辟邪。

社區多次上門調解，今年2月，終於將張阿姨家的鏡子全部清除。可是好景不長，才一個月時間，張阿姨又掛起來了。社區居委會主任表示，「她已經不聽我們了。她女兒就是講媽媽年紀大了，媽媽這麼做只要媽媽心裡覺得舒服，有利她健康，子女也不好過多干涉。」

而對面被說是「妖氣重」大樓的居民，看對面有人拿鏡子照自己家，認為是被侮辱了，所以也拿鏡子反照回去。住在5樓的劉阿姨說，有一次她上樓時，眼睛被對面鏡子反射過來的太陽光刺到，腳下踩空就摔傷了膝蓋。之後，她就拿窗簾、掛曆掛在樓梯口擋光。

就這麼著，你掛鏡子照我，我也掛鏡子照你，兩邊的鏡子是越掛越多，就成了如今這番景象。

(中時電子報)