汐止警控訴上層排班不合理　訴苦「別讓分局殺死你們的警察」

2018年10月17日 22:52 中時 宋原彰

汐止社后派出所員警在臉書發文控訴排班制度不合理，不少汐止居民紛紛留言表示同情。(宋原彰翻攝)

汐止區社后派出所一名白姓警員今(17)日在臉書上控訴汐止分局對於員警的排班制度不合理，他說每日值勤的間隔休息時間只有8至10小時，扣除吃飯、通勤，根本無法完整睡眠8小時，「你們期待睡眠不足的警察替你們維持汐止治安嗎？」希望透過發文讓汐止居民知道基層警察的聲音，「我希望汐止的大家不要讓汐止分局殺死、逼走你們的警察。」

該員警表示，汐止分局對於員警的排班制度原則上是做五休二，第四個禮拜會做四休二，第一天的勤務從早上8時至下午16時，接著隔日凌晨4時到早上8時需做深夜勤務，之後再過8小時，下午4點至凌晨2點接著做第二天的勤務，他說汐止警察每日間隔的休息時間都只有8至10小時，扣除吃飯、通勤時間，沒辦法完整睡眠8小時，「連一般人基本的生理需求都辦不到，你們期待睡眠不足的警察替你們維持汐止治安嗎？」

該員警曾透過打報告、陳情、開記者會、由台灣警察工作權益推動協會發函等方式，希望讓排班制度合理化，讓員警能一次上完勤務，並要求汐止分局不能強迫員警加班到12小時，而是能自由選擇加班；但他說汐止分局不斷以「緩議」為由，沒有積極改善排班制度，甚至捏造已「取得整體共識」的謊言來回覆警察工作權益協會，實則根本沒有照做。

該員警在8月中做過基層調查，發現汐止警察認為目前勤務狀況影響身心健康者占58%，讓他相當氣憤地表示，「很多警察都睡眠不足，常常放假第一天都要拿來補前面不正常的勤務班表。」他在擔服樂捐業務時，也常收到警察因心肌梗塞死亡的樂捐交辦單。

對此，汐止警分局回應，員警的編排勤務，均符合警察勤務條例，每天服勤以8小時為原則，必要時得視實際情形酌量延長，每天應有連續8小時睡眠時間，深夜勤務不超過4小時，有特殊任務時可以變更時間。

(中時 )