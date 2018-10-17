小琉球幼幼版迎王登場 小王船小神轎大吸睛

2018年10月17日 22:55 中時 謝佳潾

琉球鄉立幼兒園17日展開為期4周的「幼幼版迎王」，為11月迎王熱身，幼童在師長陪同下穿戴自製道具走輦，模樣逗趣又吸睛。（謝佳潾攝）

琉球鄉立幼兒園17日展開為期4周的「幼幼版迎王」，為11月迎王熱身，幼童在師長陪同下穿戴自製道具走輦，模樣逗趣又吸睛。（謝佳潾攝）

琉球鄉立幼兒園17日展開為期4周的「幼幼版迎王」，為11月迎王熱身，幼童在師長陪同下穿戴自製道具走輦，模樣逗趣又吸睛。（謝佳潾攝）

琉球鄉立幼兒園17日展開為期4周的「幼幼版迎王」，為11月迎王熱身，幼童在師長陪同下穿戴自製道具走輦，模樣逗趣又吸睛。（謝佳潾攝）

琉球鄉立幼兒園17日展開為期4周的「幼幼版迎王」，為11月迎王熱身，幼童在師長陪同下穿戴自製道具走輦，模樣逗趣又吸睛。（謝佳潾攝）

今年適逢戊戌正科年，是東港、琉球、南州等鄉鎮每3年1科的迎王大科年，而隨著祭典腳步將至，3地的迎王氣氛也逐漸濃厚，琉球鄉立幼兒園更在17日展開為期4周的「幼幼版迎王」，為11月12日的迎王熱身，113名幼童在師長陪同下穿戴自製道具走輦，模樣逗趣又吸睛。

琉球鄉立幼兒園園長許瑪莉指出，「幼幼版迎王」今年邁向第4年舉辦，而每年都是在正式迎王前1個月登場，除了有傳承的意味外，最主要是要讓小朋友親身體驗小琉球迎王的過程與感動，這4周的每周三都讓他們跟著迎王的腳步走，慢慢走過4個角頭。

許瑪莉說，此番迎王雖是縮小版，但卻一點也不馬虎，除將連4周依序走過大寮角、天台角、杉板路角、白沙尾角等4角頭外，神轎、王船、笠帽、令旗、涼傘等小小裝備更是一應俱全，甚至還有七爺八爺的裝扮，而這些都是小朋友創意發想做出的道具，他們真的玩得不亦樂乎。

小琉球幼幼版迎王首日，200多位家長不惜頂著烈陽陪著小朋友繞著大街小巷走，隊伍雖不及正式迎王壯觀，但吸睛度卻不輸，幾乎家家戶戶都出門觀看，還有住戶應景放鞭炮、給紅包，迎王氛圍十足。

「每周都要陪！」李姓家長說，小琉球人對迎王有種特殊情感，所以很支持學校藉由活動讓小朋友更熟悉在地文化及增加參與感，而自己也將身體力行陪全程。

(中時 )