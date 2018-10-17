屏東》馬英九現身東港 為好友蘇清泉站台掃街拉人氣

2018年10月17日 23:16 中時 謝佳潾

前總統馬英九（右三）17日南下東港為國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉（右二）、東港鎮代參選人洪志明（右一）、站台。（謝佳潾攝）

前總統馬英九（左二）17日南下東港為國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉（右二）站台。（謝佳潾攝）

前總統馬英九近期助選行程滿檔，17日又南下東港為國民黨籍屏東縣長參選人蘇清泉、東港鎮代參選人洪志明及第四選區縣議員參選人郭再添站台，期間馬強調蘇是他的好友，感謝他在困境時挺身而出，相信他能憑醫者心翻轉屏東，而蘇也說，是時候讓民進黨休息一下了。

蘇清泉站在選舉旗幟飄揚的舞台上，不免語重心長地說，自34年前東港出了一個縣長後，直到今日才有東港人再出來拚縣長，這中間民進黨執政20年，屏東看得到的改變是人口老化、產業不興，若這次東港人不挺東港人，可能又要再等上50年。

蘇清泉強調，民進黨執政人口不斷流失，每年減少5000人，已經到要改變的時刻了，若他當選縣長不僅要打通農漁產的通路、重振觀光，讓屏東人有錢賺，還要將屏東打造成長照及育兒大縣。他懇請東港鄉親大團結，全力支持他，讓他改變屏東。

馬英九聽完好友發言後，也接續力挺地說，韓國瑜點出高雄又老又窮的困境，屏東的現況也是如此，此時就需要蘇清泉這種有能力且腳踏實地的人來翻轉。

他強調，民進黨因意識型態的問題，導致兩岸關係急凍，今年鳳梨盛產滯銷，國民黨想幫忙，但大陸卻拒絕民進黨執政縣市的農產銷陸，因此蘇清泉將以CEO的精神來治理屏東，讓北漂青年可以返鄉打拚。

(中時 )