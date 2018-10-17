鄭安秝於鳳山五權路 舉辦了競選總部成立大會！

2018年10月17日 23:15 中時電子報 綜合報導

十四日星期天下午，鄭安秝於鳳山五權路119號舉辦了競選總部成立大會，湧入了2,3千人的支持群眾把大會現場擠的水洩不通，氣氛熱烈。

除了熱情支持群眾外，立法院王金平院長，立委黃昭順，陳宜民，前高雄縣長楊秋興，前鳳山市長黃八野，市農會理事長蕭漢俊，鳳山區農會理事長薛東森、鳳山區農會總幹事歐國南，等人都到場上台力挺。大會開始由市長候選人韓國瑜陪同鄭安秝在眾人簇擁下進入會場，韓國瑜表示鄭安秝是全國最年輕的市議員候選人年輕有活力有理想，因參選者眾現正陷入苦戰處在當選邊緣，是鳳山國民黨提名市議員候選人中最危急的一個，希望鄉親能再加把勁推鄭安秝一把，讓安秝順利當選。

另王院長等人在致詞時亦都表示鄭安秝是年輕新世代，我們應該給年輕人機會，國民黨提名的鳳山區候選人不乏現任議員跟有過參選經驗的人只有鄭安秝是新人，呼籲鄉親要讓提拔年輕人，給年輕人一個機會。國民黨議會要過半，鳳山要全上，最後關頭要全力搶救鄭安秝。

大會的高潮，主角市議員候選人鄭安秝感動的說，看到台下滿滿鄉親的加油與力挺讓她覺得信心十足一定會全力以赴不負鄉親期待。鄭安秝表示很多人問:會不會太年輕了?有經驗嗎？鄭安秝說其實從她小時候媽媽就擔任民意代表，因為是單親家庭從小就跟著媽媽東奔西跑服務選民，在服務處從替鄉親奉茶開始到長大後大學半工半讀做議會助理幫忙服務處理鄉親大小事，鳳山須要什麼建設?鄉親須要什麼福利?鄭安秝說她都看在眼裡記在心裡，她要跟鳳山鄉親說她雖年輕但她準備好了！

(中時電子報)