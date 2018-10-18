韓國瑜跑攤高歌 黃光芹讚聲：這一唱又....

高雄市議員陳美雅直播影片
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中時電子報
/綜合報導

韓國瑜在今年5月21日接受中國國民黨提名，投入高雄市長選舉，當時各界完全不看好他。韓但憑藉個人魅力及救高雄經濟政策，竟捲起「韓流」風潮橫掃南台灣，網路聲量連柯文哲都甘拜下風。昨（17）日，韓國瑜參加北鼓山海安宮中壇元帥平安宴，上台高歌一曲「舊皮箱的流浪兒」，不做作又歌聲好，立即贏得滿堂掌聲。資深政治評論員黃光芹表示，「哇！這一唱，又...」，言下之意又虜獲不少選民的心。

韓國瑜昨日先參加高雄市鳥松區里長聯誼會主辦的鳥松里社區重陽節餐宴，韓到場受到熱情歡迎。韓國瑜與市議員參選人許慧玉、吳利成，在陳家進等人陪同下，逐桌敬酒，熱情民眾爭相與韓拍照，高喊:「韓國瑜凍選」。韓國瑜上台高唱「當我們同在一起」、「祈禱」二首歌後，現場與95歲蔡黃奶奶一起切蛋糕，祝福在場長輩九九重陽節快樂。

韓國瑜晚上又與鼓山、鹽埕、旗津區議員參選人蔡金晏、陳美雅一同參加北鼓山海安宮中壇元帥平安宴，韓國瑜上台又高歌一曲「舊皮箱的流浪兒」，態度大方歌聲流暢，很合在地人的「氣口」，博得很多掌聲，現場氣氛熱絡。資深政治評論員黃光芹一句「哇！這一唱，又......」表達韓國瑜魅力滿分。

根據昨（17）日TVBS公布最新民調，國民黨韓國瑜支持度42%，較一個月前增加7個百分點，民進黨陳其邁為35%，較上次調查下滑4個百分點。韓國瑜支持度由先前落後轉為略高於陳其邁7%。分析指出，韓國瑜支持度持續上升，可能與網路宣傳奏效，以及北漂議題發酵，影響年輕族群有關。

(中時電子報)

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