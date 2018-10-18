錯誤迷思！癌友治療期間體重必下降？三效免疫營養攝取很重要

2018年10月18日 10:00 中時電子報 卜彥之

大部分的人對於癌友的印象，不外乎都是體重過輕、營養不足，而透過台灣癌症基金會2018年調查數據顯示，竟然有近6成癌友自己也認為體重下降是癌症必經現象，中山醫學大學附設醫院營養科主任林杏純表示，癌友體重下降的原因很多，有些可能是癌友的錯誤觀念，認為吃得太營養會促使癌細胞變多，但低醣飲食可能也會餓到正常細胞。體重下降會造成抵抗力與支撐治療所需的體力下滑，甚至會造成惡病質的風險，這時就會需要選擇針對適合癌友的三效免疫營養品攝取營養。

癌友體重持續下降 小心罹患惡病質！

原來，癌症患者體重不一定會下降，但若下降就不能掉以輕心！主任林杏純表示，癌症病人若是體重下降，大部分的免疫力已經出問題了，若是體重以及BMI值持續下降，臨床上就會擔心有惡病質的產生。何謂惡病質？它是癌症病患體內賀爾蒙、新陳代謝異常或是食物攝取量不足所產生的結果；惡病質分為三個階段，分別是惡病質前期、惡病質期和惡病質難治期，惡病質一旦發生則恐有死亡風險。但究竟是什麼原因會有惡病質呢？主任林杏純說，發生的根本原因在於身體的免疫力失調！

其實，癌細胞本身就會導致身體釋放大量的發炎物質造成免疫力失調，若是癌症患者出現體重下降的現象，就表示患者體內的免疫力已經出現了嚴重的失調問題。因此，若要防範惡病質，就必須要在療程前透過營養補充免疫力，進而提升免疫力才能防範惡病質。

療程前攝取這3樣營養 可調控發炎、提升免疫力！

但是營養補充品百百種，究竟怎樣的營養品才能為癌友補充營養，增加免疫力、預防惡病質呢？2017年的ESPEN歐洲營養指南建議，魚油、核苷酸、精胺酸這三種營養成份，為構成免疫營養的重要元素。主任林杏純表示，食物中較難足量獲取三效免疫營養的原因在於，以兩公克魚油為例，如果透過食物攝取可能要吃到3-4份深海魚才能達到癌友需要的魚油量，以食慾不好的癌友來說，要吃到這個量非常困難，在食慾不佳又營養攝取不足的情況下，可能會造成健康狀況每況愈下的情形發生。因此，透過營養品攝取這三效免疫營養，有絕對的必要性。

主任林杏純說，魚油所含的Omega-3脂肪酸可以減輕身體所釋放的發炎物質反應；核苷酸能增進免疫細胞的增生與成熟分化；精胺酸則可以做為免疫細胞的能量來源，助於維持免疫功能、活化免疫細胞、合成受損組織所需的膠原蛋白，甚至協助傷口癒合。而這3種特性可以加強免疫力，若只攝取單一種恐讓免疫提升效果有限。根據癌友使用經驗回饋發現，在免疫力的提升上，有6成癌友覺得抵抗力明顯增加，更有超過9成癌友認同3效免疫營養可提升白血球數，讓後續療程更順利。

諮詢專業營養師選擇適合癌症營養配方。圖片來源：主任林杏純提供 。

最後，主任林杏純提醒，在補充免疫力的營養品上的選擇，應注意產品是否有符合ESPEN歐洲營養指南所建議的3效營養成分，以及選擇具有知名度及經過多國認證的國際大廠品牌，對於產品的把關、相關檢驗較好也較穩定；另外一個則是營養品是否有多年國外期刊發表的臨床實證，代表著營養品的效果是經過全球多方研究單位的認可與大量患者使用後的統計結果，對的選擇讓消費者在食用上更為安全有保障。

(中時電子報)