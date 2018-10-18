律師說法》車禍雙方皆亡 誰負賠償責任？

2018年10月18日 00:01 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

翁姓女子去年騎機車，撞上闖紅燈穿越斑馬線的黃姓男子，2天後黃男不治，翁女也在4天後撒手人寰。翁女父親認為黃男闖紅燈，造成女兒身亡，向黃男子女求償545萬元，法官判黃的子女要賠償229萬元。

●法律分析

民法第183條規定，因故意或過失不法侵害他人權利時，負損害賠償責任。侵「權」，指一切生命、身體、自由等法律保障的權利，權利被侵害時，可以向對方請求損害賠償。而權利被侵害可能伴隨著精神上的痛苦，因此民法也規定，於因身體、健康、名譽、自由、隱私、信用、貞操，或其他人格法益被侵害而情節重大時，被害人雖然沒有財產被損害，也可以請求相當之金額，稱為慰撫金。

本件是因車禍造成的雙方皆亡故的情況，生命權皆受到侵害，之所以翁父可以向黃男家屬請求賠償，是因為法院依鑑定認定黃男闖紅燈應負較大責任，且確實因此造成翁女死亡、生命權受侵害的結果，但因翁父未能說明為何要連帶向黃男家屬請求賠償，因此只能以黃男家屬繼承的黃男身故後留下的遺產為限，向黃男家屬請求以下費用：

1.殯葬費：不法侵害他人致死者，對於支出醫療及增加生活上需要之費用或殯葬費之人，亦應負損害賠償責任（民法第192條第1項）。依提出的單據，只要費用是辦理收殮及出殯所必須，且無過度鋪張或奢華的項目，皆可請求。

2.扶養費：

被害人對於第三人負有法定扶養義務者，加害人對於該第三人亦應負損害賠償責任，且這筆扶養費可轉為定期支付金（民法第192條第1、2項）。

本件被害人翁女對於翁父有扶養義務，因黃男的侵權行為造成翁父此後沒有子女可以扶養他，而翁父現仍有固定的工作收入，不符合受扶養者為直系血親尊親屬時，必須「不能維持生活」才可請求扶養的限制，因此翁父退休後，黃男應對翁父負無法受扶養的損害賠償責任。

3.慰撫金：

不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額（民法第194條）。

親人被害死亡，留下來的親人會感到精神上痛苦，因此民法也規定，被害人之父、母、子、女及配偶也可以向加害人請求賠償。

(中時電子報)