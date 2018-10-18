譚敦慈：微波食物不會致癌 反而保留較多營養素

譚敦慈：微波食物不會致癌，反而保留較多營養素。（圖／康健雜誌）

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「微波食物致癌」的傳言，每隔一陣子就會在網路上傳播。事實上，這是錯誤的觀念，只要正確使用微波爐，有時反而可以保留較多營養素。

許多人對微波爐的誤解，多半來自於它產生的電磁波，讓人聯想到微波食品會產生有害物質或殘留放射性物質，而對人體產生毒性或致癌性等。但是至今，除了因微波食物加熱不均勻，而造成使用者咽喉燙傷的案例之外，還沒有設計完整的實驗證明微波食品的毒性作用。

■微波爐健康原則：微波蔬菜保留較多營養素

反而有不少研究指出，從營養成分來看，微波烹調，或以蒸、炒、燉煮、汆燙等方法烹調，並不會造成差異，甚至微波烹調還可保留較多的營養素、產生較少的毒性物質。這是因為，微波本身並不會使食物產生變質，而是透過水分子震動摩擦生熱使食物加熱。

微波爐的原理是利用電能轉為微波所產生的高能，將食物中的水分子摩擦生熱以加熱食物。微波的高頻率及高滲透性，使得食物加熱速度快，因而能保留較多營養素。尤其是蔬菜，它利用蔬菜本身的水分去導熱，沒有營養素流失到水中的問題，像維生素C、硫化物、酚類化合物等水溶性營養素也就比水煮、汆燙時保留更多。

用微波爐加熱食物很方便，但不建議用微波爐烹調調理包或微波食品。這類即食食品通常油、鹽、糖分較高，不然就是自己再多搭配一些蔬菜，讓營養比較均衡。

■微波爐加熱原則：漸進式加溫

另外提醒，微波爐受熱不是很均勻，最好是以「漸進式加溫」的原則使用微波爐。

微波爐的漸進加溫法是指：如果加熱一份蔬菜需要2分鐘，那我會先加熱1分鐘，攪拌一下之後，再加熱1分鐘到需要的溫度。這樣漸進式的加熱，既不會因為加得過熱而產生有毒物質，也能幫助食物受熱均勻。

■微波爐使用器皿原則：塑膠、美耐皿、保鮮膜、有顏色、金邊的食具絕不進微波爐

為避免加熱過程中色料、毒素溶出，盛裝食物的器皿最好選擇瓷器或是玻璃盒。切忌使用塑膠、美耐皿，或是有顏色、有金屬邊的容器微波，更不可在上面蓋層保鮮膜。

像我家就是將食物裝在較深的碗公，或是玻璃盒，上面再蓋一個淺碟子，稍微留點細縫，食物不會亂噴，也不會受熱不均。

現在許多餐具都有標示用途，也可以選擇有微波標章的容器。

如果是超商食品或飲料，微波時務必拿掉蓋子及包膜，我甚至會帶個玻璃容器去超商，請店員將食物倒到玻璃盒中分次加熱。

■微波爐安全原則：保持一個手臂的距離

至於大家害怕的「輻射」，其實微波的電磁波能量很低，因此只要在使用時，保持成人一個手臂的距離，而且距離門縫遠一點，就不致有被輻射傷害的危險。

另外，也不要直視微波爐運轉時的光，以減少白內障的風險。

■微波爐清潔原則：每次使用完，趁餘溫用濕抹布擦拭

微波食物後，打開微波爐，總是會有些食物噴濺在內側。這時，建議先拔掉插頭，趁有餘溫時，立刻用濕抹布擦拭每個角落，食物殘渣較好清潔。

如果沒有擦乾淨，食物附著在微波爐內，下次再加溫時，這些殘渣恐會產生碳化變質，或孳生細菌，那可就不妙了。

正確使用微波爐，減少高溫烹調的時間，也是我們烹調食物的好方法。

本專欄反映專家意見，不代表本社立場。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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