韓國瑜勝出又如何？ 危機不解...藍營選情仍是災難

2018年10月18日 00:03 中時電子報 呂承哲

2018年台灣九合一大選距離投票日只剩不到40天的時間，藍綠陣營在地方上為了選戰卯足全力，尤其以高雄選戰最為激烈，國民黨高雄市長參選人韓國瑜以草根力在掀起超狂旋風，在民進黨執政不力的情勢下，國民黨本該趁機扭轉4年以來頹勢，卻在某些「老問題」錯失先機，廈門大學民進黨研究中心主任陳先才投書指出，2018年大選結果藍營未必能贏得亮眼。

陳先才認為，對於民進黨而言，執政壓力對選情格外不利，是自然不過的事情，然而最大的問題是，以往的負面選舉策略在這次選戰似乎沒有什麼用處，或者說有些失效，這對於在民眾心中非常擅長打選戰、尤其以負面文宣戰屢有斬獲的綠營來說，可說是一大挫敗。

例如來說，面對台北市狂打柯文哲「器官移植風波」議題，新北市狂打侯友宜「文大宿舍案風波」議題，高雄針對韓國瑜大打北農案，甚至在花蓮對前縣長傅崐萁採取司法動作，都被視為綠營基於年底選舉之考量，利用行政資源打擊對手，但這些手法其實早已被台灣選民唾棄，追根究柢，還是執政不力所致，這使得台北、新北、高雄等地選情有重大衝擊。

陳先才表示，反觀在野的國民黨，本該趁勝追擊，在年底選舉拿下大多數地方執政權的態勢應該氣勢如虹，卻因為老問題：分裂，像是占有4成軍公教選票的澎湖縣，黨內搶著出來選，此外在桃園、新竹縣、嘉義市以及台東等縣市，藍營都陷入分裂危機，這都是重大警訊。

陳先才在《美麗島電子報》投書指出，全台包括直轄市22個縣市，民進黨政府執政不力，各地選情因此被拖累，國民黨不但沒有取得先機，卻又陷入分裂、內鬥的回頭路，可想而知，就算韓國瑜最後真的勝出，若不趁機攻城掠地，失去大半江山仍取不回，年底選情仍是天大災難。

(中時電子報)