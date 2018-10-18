「勵志政客」語錄太狂！網笑瘋：原來都吃了誠實豆沙包

「勵志政客」語錄太狂！網笑瘋：原來都吃了誠實豆沙包。（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

友善列印
中時電子報
對政治人物的經典名言吐槽，製作一系列「勵志政客語錄」，博君一笑！（圖/老天鵝娛樂 授權使用）
有人笑稱這張贏了全部！（圖/老天鵝娛樂 授權使用）
收錄了政治人物的經典名言，只是還外加一句神吐槽，「這才是內心話」來嘲諷時事。（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

年底9合1選舉逼近各地選情激化，各界都把焦點放在市長候選人的一言一行上，而今年更是有國民黨高雄市長參選人韓國瑜人異軍突起，讓高雄選情格外讓人注意。臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」也針對此再創一波梗圖，對政治人物的經典名言吐槽，製作一系列「勵志政客語錄」，博君一笑！

「老天鵝娛樂」ＰＯ出一本「勵志政客」相簿，其中收錄了政治人物的經典名言，只是還外加一句神吐槽，「這才是內心話」來嘲諷時事。「老天鵝娛樂」還超得意，笑說「跟風什麼的我們最行了 」。

北市選情相當緊張，不過也有許多網友注意到3人差距，尤其一開始支持度就拉不起來的姚文智，選情更是靜如止水、一片沉默。雖然姚文智本人不服氣，多次強調民進黨有許多「沉默螺旋」的選民不願表態，到了投票日就會全部出籠，所以自己民調應該至少還要加上15%才是真民調。

高雄選情也相當緊張，兩黨候選人支持度甚至呈現五五波，近日北市議員王世堅質詢韓國瑜的影片在網路被瘋傳，讓王世堅被網友笑稱是最佳助選員。回溯到韓國瑜擔任北農總經理時期，韓國瑜接受質詢時，被王世堅飆罵「流氓」，只見他冷冷回了一句「問『世堅』情是何物，問『世堅』真理何在？」

其他像是賴清德與蔡英文，「蔣幹畫」更是只有本人才能超越自我，「老天鵝娛樂」特別吐槽賴「功德圓滿再升級，不愧是一級功德院長」，再諷蔡英文「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，比喻為「美味大挑戰」。

套圖一出，讓許多網友看了噴笑，紛紛留言「請小編定時回報現況，以確保沒有被消失」、「按讚會不會被吉啊」、「您的麥當勞外送到囉請開門」、「連勝文這張贏了全部！」、「陰靈的軟只有小英知道」、「你們要自立自強啊」。引爆話題後也吸引丁守中粉絲團留言，「叫柯文哲出來」。

(中時電子報)

更多梗圖：老天鵝娛樂 【勵志政客】
韓國瑜勝出又如何？ 危機不解...…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。