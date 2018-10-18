「勵志政客」語錄太狂！網笑瘋：原來都吃了誠實豆沙包

2018年10月18日 00:04 中時電子報 林郁庭

對政治人物的經典名言吐槽，製作一系列「勵志政客語錄」，博君一笑！（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

有人笑稱這張贏了全部！（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

收錄了政治人物的經典名言，只是還外加一句神吐槽，「這才是內心話」來嘲諷時事。（圖/老天鵝娛樂 授權使用）

年底9合1選舉逼近各地選情激化，各界都把焦點放在市長候選人的一言一行上，而今年更是有國民黨高雄市長參選人韓國瑜人異軍突起，讓高雄選情格外讓人注意。臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」也針對此再創一波梗圖，對政治人物的經典名言吐槽，製作一系列「勵志政客語錄」，博君一笑！

「老天鵝娛樂」ＰＯ出一本「勵志政客」相簿，其中收錄了政治人物的經典名言，只是還外加一句神吐槽，「這才是內心話」來嘲諷時事。「老天鵝娛樂」還超得意，笑說「跟風什麼的我們最行了 」。

北市選情相當緊張，不過也有許多網友注意到3人差距，尤其一開始支持度就拉不起來的姚文智，選情更是靜如止水、一片沉默。雖然姚文智本人不服氣，多次強調民進黨有許多「沉默螺旋」的選民不願表態，到了投票日就會全部出籠，所以自己民調應該至少還要加上15%才是真民調。

高雄選情也相當緊張，兩黨候選人支持度甚至呈現五五波，近日北市議員王世堅質詢韓國瑜的影片在網路被瘋傳，讓王世堅被網友笑稱是最佳助選員。回溯到韓國瑜擔任北農總經理時期，韓國瑜接受質詢時，被王世堅飆罵「流氓」，只見他冷冷回了一句「問『世堅』情是何物，問『世堅』真理何在？」

其他像是賴清德與蔡英文，「蔣幹畫」更是只有本人才能超越自我，「老天鵝娛樂」特別吐槽賴「功德圓滿再升級，不愧是一級功德院長」，再諷蔡英文「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，比喻為「美味大挑戰」。

套圖一出，讓許多網友看了噴笑，紛紛留言「請小編定時回報現況，以確保沒有被消失」、「按讚會不會被吉啊」、「您的麥當勞外送到囉請開門」、「連勝文這張贏了全部！」、「陰靈的軟只有小英知道」、「你們要自立自強啊」。引爆話題後也吸引丁守中粉絲團留言，「叫柯文哲出來」。

(中時電子報)