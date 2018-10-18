日本東北名湯總整理！百選溫泉千年古湯、深山秘湯都在這

2018年10月18日 00:18 中時 何書青

日本東北名湯攻略總整理。（易遊網提供）

日本東北擁最多日本百選溫泉飯店。（圖自星野青森屋）

到日本泡湯時得注意禮儀守則。（易遊網提供）

日本全國各地溫泉泉源數量多達2萬7千處，是世界著名的溫泉大國。據2017年日本百選溫泉飯店統計，日本東北、北關東、關東是入選百選溫泉最多的前3大區域，光日本東北就佔21間，為日本之最，秋季赴日除泡湯外，大啖肥美秋蟹更是享受，今秋易遊網結合2大秋遊特色，推出日本東北˙秋蟹名湯」系列商品。

不論是具有千年歷史的古湯，還是位於山林深處的秘湯，在日本東北都可享受得到。為讓旅客更快速掌握日本東北的溫泉選擇，易遊網整理「日本東北 名湯攻略總整理」，除了百選溫泉外，還有眾多享有盛名的名湯推薦給旅客參考，包含開湯1900年歷史的藏王溫泉、被封為溫泉界LV的古牧溫泉、日本順德天皇選定為「日本三御湯」的秋保溫泉、日本秘湯百選且為《神隱少女》取景地的銀山溫泉、少數保留男女混浴的古湯乳頭溫泉等，都是日本東北值得造訪的特色溫泉鄉。

此外，由於風俗民情的不同，到日本泡湯，必須留意相關禮儀和守則，以免影響其他泡湯旅客。首先在泡湯前，必須先洗淨身體，淋浴得時候勿站著沖澡，避免潑灑到他人。入湯時，不能穿著泳衣，需全裸入浴，若是長髮則要將頭髮盤綁起來，不要讓頭髮浸泡在浴池裡，也不能將頭潛入水中，毛巾同樣也不能放入溫泉裡。另外，泡湯時勿大聲喧嘩，也不能攜帶手機進入，才不會干擾到其他旅客。過往有身上刺青的旅客因為會與黑道人士做連結，因此會被謝絕進入公共浴池，不過現在有些溫泉業者已經開放，有刺青的旅客，建議可先向浴場確認，以免敗興而歸。

「日本東北˙秋蟹名湯」系列商品，包含「東北秋蟹名湯˙米其林羽黑山+最上川芭蕉舟+松島遊船+秋田內陸鐵道5天」入住4晚百選溫泉飯店，一次體驗鶯宿溫泉、溫海溫泉、上山溫泉和秋保溫泉，品嘗溫泉會席料理，含稅價3萬1900元起；「東北秋蟹名湯˙奧入瀨溪+大內宿+祕境只見線+猊鼻溪輕舟+藏王狐狸村5天」3晚留宿百選溫泉飯店，還有今年首度開放台灣團下訂的百選溫泉飯店「大川莊」可體驗會津蘆之牧溫泉，含稅價2萬9900元起。

(中時 )