一有風吹草動就狂吠「褪色」貴賓狗超怕鬼

楊淑如（左）常帶著侄兒跟楊糖糖外出遊玩。（楊漢聲攝）

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侄兒帶著楊糖糖出外踏青。（楊漢聲攝）
褪色的楊糖糖。（楊漢聲攝）

家住台東市的楊淑如6年前在寵物店，購買了1隻紅貴賓來飼養，養了1年後不知什麼原因，原本鮮豔的紅色毛髮竟然「褪色」變成「奶油貴賓」，個性還十分膽小，但仍不減她對狗狗的愛，不只每天細心呵護，還帶著狗狗一起騎機車環島，要陪伴牠到老。

楊淑如將這隻紅貴賓取名楊糖糖，希望糖糖陪伴著全家成長，取名楊糖糖希望狗狗就像糖果般為家人帶來甜蜜，她對待楊糖糖無微不至，楊糖糖對她來說不只是寵物，更像家人。

「生性膽小！」楊淑如說，糖糖從小就很膽小，在家中只要一有風吹草動，糖糖馬上露出害怕眼神四處張望，尤其如果是房門沒有關好的話，門被風一吹糖糖馬上狂吠不止，但卻是「越叫越後退」，朋友都戲稱「怕鬼的糖糖」。

楊淑如說，今年初曾騎著機車帶著糖糖去環島，前幾天還興致高昂，一路上開心不已，未料第3天竟然生病拉起肚子，急忙帶著糖糖去找醫生，雖然病懨懨的模樣幸好最終完成環島，也帶著糖糖飽覽全台美景，留下美好記憶，將規劃第2次環島，希望糖糖這次別再生病了。

糖糖已經6歲了！楊淑如感嘆的說，算起來已經快是老狗了，為了擔心糖糖骨頭不好，她還買了「維骨力」及一堆保養品給糖糖食用，就是希望糖糖能永遠陪伴她，現在侄兒出生，也會牽著糖糖出去玩，希望糖糖能陪伴姪兒一起長大，成為永遠的家人。

(中時 )

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