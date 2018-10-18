加拿大航空公司台北出發前進溫哥華驚喜快閃價，單程含稅10,500元起，比五折還低

加拿大的雪地溫泉。圖：加航提供

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充滿聖誕氣氛的狗拉雪撬。圖：加航提供

加拿大航空推出快閃驚喜價，到本周五，10 月19日23:59止，自台北出發至溫哥華經濟艙單程最低含稅只需10,500元起，與同業的2.3至2.5萬元相較，約四五折的價格。這種機票最適合留學生或移民加拿大的台籍人士。

加航台灣公司總經理陳美至與公司行銷部門人員指出，大家都知道買傳統航空單程票最貴，公司特別推出單程快閃價，要讓有特別需求的旅課也夠享受到優惠價，旅客上網訂購加航機票，目前來回票也有2.3至2.4萬元的優惠價，等於同業的單程票票價，不過如果是訂聖誕節期間的機票，票價會在4萬元以上。

這次的快閃價出發日期：即日起至2018年12月19日，訂票日期由即日起至10月19 日（星期五），艙位供應有限，需儘早搶購，限搭AC018航班。

加拿大航空去年年中復飛台北後，台灣前往加拿大旅客出現大幅成長，今年1到8月共9.05萬人次，年增率25.4％。

加拿大冬季活動繽紛精彩，有尼加拉大瀑布與絕美冰雕、渥太華里多運河天然溜冰場、魁北克冬季狂歡節、震撼刺激的雪地運動賽事，以及網路上熱烈討論的黃刀鎮極光，都是冬季來訪加拿大的最佳活動選擇。

加航飛行航點遍及加拿大境內以及6大洲逾220個國際機場，目前也是全球排名前二十大的航空公司，至2017年已服務近4,800萬旅客，加拿大航空提供定期航班，直飛至加拿大境內64個機場，美國59個機場，以及包含歐洲、中東、非洲、亞洲、澳洲、加勒比海、墨西哥、中美洲及南美洲等98個國際航點。

該航也是全球飛航網絡最綿密的星空聯盟創始成員之一，航線遍及193個國家超過1317個機場。此外，加拿大航空也是北美洲唯一七度榮獲Skytrax北美最佳航空肯定的國際航空公司。更榮獲Air Transport World 44屆 2018年度環保航空代表Eco-Airline。加拿大航空公司領先全球航空公司，是第一家對於IMF Carbon Pricing Leadership Coalition以實際行動- (包括使用替代能源和進行許多綠色計畫等 )表示強力支持。

(工商 )

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