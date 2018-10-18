今年十一長假陸客來台人數少一成，前8個月較去年增2.49％，但較前年減32.45％

2018年10月18日 03:57 工商 張佩芬

觀光局統計，今年中國十一長假，10月1日至7日陸籍團客平均每日來台1,900人次，自由行7,100人次，共約9千人次，較去年同期少一成較前年略高一些。累計今年前8個月陸客來台較去年增2.49％，但較前年減32.45％，航空旅遊業估計，後續因為選舉因素，估計會減量，選後期待大陸北方要較多陸客來台避寒。

去年陸客來台平均每日團客約2,300人次，自由行7,700人次，合計約1萬人次。今年前8個月陸客來台人數共179.55萬人次，年增2.49％，但是與2016年的265.82萬人次相較，少了86.27萬人次，減幅32.45％。

在台灣赴大陸旅客部分，今年前8個月達281.35萬人次，年增6.95％，與前年的243.08萬相較，則是增加15.74％。旅行業者指出，陸客來台減少重傷台灣觀光旅遊市場，但是對經營出境旅遊的旅行業者來說，好處是讓台灣前往大陸旅遊的機位取得變得容易，好操作許多。

民航局則指出，去年一月兩岸航線每周航班曾經自最高的670班降至571班，除了陸客來台限縮，復興航空停飛也是主要影響因素，復興航空原擁有的航權分配給各家航空公司之後航班數逐漸回升，本月已恢復至628班。

兩岸航線根據雙方協議，每周可飛到890班，但因近兩年多兩岸關係不佳，目前僅飛到628班，而復興航空遺留的每周飛上海13個航班，民航局在去年1月就已完成分配，但大陸方面釋出的均為紅眼時間帶，我方要求應給予原復興航空時間帶，陸方遲未回應，業者表示，上海線不對等航班情形，估計是要「長期抗戰」了。

(工商 )