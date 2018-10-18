秋天不只楓葉紅！五星飯店秋蟹耐人「蟳」味集好康

2018年10月18日 03:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

秋天楓葉紅了，柿子紅了，還有台灣人最愛的秋蟹也紅了！不管是上海大閘蟹、台灣萬里蟹，此時都是「旬」味最肥美的好時機！位在台北東區的台北神旺飯店的潮品集中餐廳也從即日起推出季節限定的耐人「蟳」味美蟹宴，由肥美的清蒸處女蟳打頭陣，再搭配醬爆、砂窩煮以及麻油等新吃法，讓食客有更多元的選擇。除單點處女蟳，，亦有結合道地潮饌、港點的兩款套餐！另潮品集還首次推出集點卡回饋饕客，讓饕客吃紅蟹也享「紅利」。

神旺潮品集美蟹宴單點。（神旺飯店提供）

蟹味上桌百味淡，澄黃蟹膏口生香，當令的鮮蟹總有著令人著迷的魅力。去年神旺大飯店潮品集推出三款秋蟹套餐，佳評如潮，今年除了清蒸做法，另新增了番茄湯底鮮烹的砂窩煮蟹、將帶蟹膏的鮮蟹油炸，再以甜麵醬快炒的醬爆處女蟳，和爆香薑片，再加入麻油鍋煮的溫補吃法。而清蒸則是精挑新鮮活跳的飽滿處女蟳，將蟹肚朝上擺放，再高溫蒸煮，將濃醇綿密的蟹黃完整保留於殼內，掀蓋後趁熱蘸著加入薑泥調味的鎮江醋大口享用，微辛帶酸的特調醬汁，將海鮮的甘甜引出多變層次。

除單點，潮品集耐人「蟳」味 美蟹宴還推出多款以清蒸處女蟳為主角的套餐，如海參處女蟳套餐，包含潮州滷鵝拼、蔥燒北菇海參、中式煎牛柳、清蒸處女蟳、乾煎龍膽斑、蘿蔔絲燒餅、潮州綠豆爽、季節鮮生果。魚翅處女蟳套餐包含潮州滷鵝拼、原盅燉排翅、醬爆大明蝦、清蒸處女蟳、椒鹽羊小排、潮州炒米粉、香濃芝麻糊、季節鮮生果。

除了美食，潮品集還首次推出集點卡回饋饕客。2018年11月30日前於2樓餐廳內用消費，單筆金額每滿NT$1000即贈1點，集滿10點贈價值NT$1,080的個人套餐券1張，20點贈價值NT$2,288的雙人點心券1張，30點NT$3,180人氣鮮汁鴨3吃券1張，讓饕客免費盡享經典潮饌、道地港點與經典烤鴨。

(中時電子報)