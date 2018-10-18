「台北女子看守所」拈花惹草！可食地景繽紛也療癒

2018年10月18日 04:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

迷迭香、薰衣草芬芳又溫暖！接觸花草可以讓身心愉悅，種植與照顧的過程即是一種療癒。新北市政府綠美化環境景觀處與法務部矯正署台北女子看守所合作，於107年9月26、27日舉辦可食地景造園體驗課程，藉由造園與照顧植物的過程，引導學員獲得不同體會與學習。

景觀處自104年起成立可食地景輔導團，協助民眾規劃可食地景、改善現有園圃缺點、辦理收成分享活動，以及辦理種植教學與食農教育課程。本次課程於台北女子看守所園藝植栽區之綠地進行，利用金露花勾勒出愛心形狀園圃，形成「心心相印可食地景」，而種下植物開啟新生命的過程，也象徵愛在手中，存於心中。

輔導團帶領學員在心型園圃中種植各式香草，如迷迭香、薰衣草、鳳梨鼠尾草、芳香萬壽菊，以及金蓮花等，這些香草除能綠美化環境，還有著其他利用方式，如芳香萬壽菊利用冷開水即可沖泡，學員都驚呼好喝，有著百香果的味道；迷迭香則是靠近一聞就覺得醒腦。

學員在課程的最後，彼此分享自己的心情，有學員說：「這2天造園的過程，就像想像著自己的夢想，一步步地實踐它」；也有學員笑著說：「種花種草真的很開心，可以認識很多的植栽，空氣中還有著自由的氛圍」。

景觀處表示，藉由實作課程讓學員親手打造可食地景，不僅能體驗園藝的綠色生活樂趣，學習更多知識，課程本身也能達到紓解壓力的療癒效果！

(中時電子報)