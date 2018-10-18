10月18日三大報頭條要聞

2018年10月18日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●「以核養綠」公投提案人黃士修，因中選會在9月6日拒收2萬多份補送件連署書，向台北高等行政法院（北高行）提定暫時狀態假處分，盼法院還其公道。北高行昨裁定，「公投提案以通過為原則、不通過為例外」，中選會沒理由拒收補送連署書，依法律也無拒絕理由，中選會作為顯有不當。

●世界經濟論壇（WEF）17日發表2018年《全球競爭力報告》，美國在暌違10年後重登第一；新加坡和德國分居2、3；日本排名第5、香港第7，是另2個擠進前10亞洲國家和地區。台灣名列13，在亞洲區排第4，且在「創新能力」上，與德、美、瑞士並列「超級創新者」。雖然台灣排名較去年（15）前進兩名，WEF強調，今年和去年採不同評比指標，新舊排名不能比較。

●10月20日喜樂島聯盟將在台北反併吞遊行，高雄則規畫「反併吞，護台灣，反介入，顧高雄」活動，南北呼應，高雄場起碼動員萬人參加，展現團結氣勢；針對外傳國民黨也將在同時間造勢拚場，韓國瑜說「絕對不會」，不搞政治對抗。

●中選會因為公投事件屢屢作成爭議處分，法官也看不下去講話了，台北高等行政法院在裁定書中明確指出，因為根據公投法是以通過為原則，中選會依法沒有必要為難人民的補充連署聲請，如果仍堅持己見欲抗告，無異是浪費司法資源與社會成本，且大開民主倒車。

◎旺報

●尊敬的李亞飛副會長、尊敬的鄭鋼淼常委、蕭敬騰先生、各位領導、各位辛苦的評審委員們、在座得獎者、各位媒體先進們，以及各位女士先生們，大家下午好！

●南京市長藍紹敏17日來台，陸委會昨日表示，「沒有安排與陸委會官員會面行程」，然而相較此前上海市台辦副主任李驍東因不願會晤陸委會主委陳明通而被拒入台，同樣大陸官員卻是「兩樣情」。對此，有大陸涉台人士痛批，阻擋上海團赴台時，陳明通講得義正詞嚴，說入台的條件很簡單「只要來見他就好了」，現在「怎麼碰到其他團就軟了？學者邀請的團就可以表現出官威？」「碰到大的就態度不同！」

●面對台灣準備修法，大幅提高未經許可的陸資罰款額度，甚至打算嚴審台商資金，掐緊兩岸資金流動。大陸國台辦發言人馬曉光昨嘲諷稱，只要有利台胞的，民進黨當局一概反對，盼儘快拆除陸資身上「手銬、腳鐐」；並直言，蔡當局做法只會傷台商的心，不要忘了「水能載舟、也能覆舟」。

●美媒指出，大陸以東風-21、東風-26等反航母彈道飛彈為核心的「區域拒止╱反介入」戰略，已成為美軍航母戰鬥群的眼中釘。但隨著美國海軍新型「MQ-25」（魟魚）艦載無人加油機的首飛及即將服役，美軍航母將迎來「反制中國航母殺手的時代轉捩點」。

◎工商時報

●美中摩擦不斷，讓全球資本市場充滿不確定，金管會將祭保險新制為台股撐盤。金管會主委顧立雄17日透露，年底前將宣布採用保險資本適足率的「逆景氣循環機制」，即可鼓勵保險資金逢低進場布局台股或不要買高殺低，新措施將影響數千億到上兆元保險資金進出台股的動向。

●電動機車市場蓬勃發展，產業間同業及異業間的策略結盟趨勢明顯，在這種產業良性競爭下，經濟部長沈榮津昨（17）表示，這將有助於行政院力推機車全面電動化政策，且會激勵產業轉型。工業局昨也透露，行政院已正式核定申請補助電動機車經費，今年原本預計花費3.4億元，現在決定再加碼3億元，可望帶動今年銷量上看8萬輛。

●鴻海昨（17）日減資停牌前最後一個交易日，竟在大盤指數盤中衝高百點之際率先臉綠，最後一盤出現外資空單摜壓，終場大跌3.27％收68.1元，不僅無力守住70元關卡，更創下7年來新低。

●外資兩面手法，吃元大台灣50、元大台灣50反1的豆腐，壓低台指期後進行套利，法人初估，從上周四（11日）台指期重挫807點、逆價差152點開始到昨日台指期結算，短短5天外資套利10億元入袋。

(中時電子報)