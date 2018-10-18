花博吉祥物伴長輩歡度重陽 邀請遊花博盛會

2018年10月18日 08:08 中時 盧金足

2018台中世界花卉博覽會將於今年11月登場，花博吉祥物家族的來虎及歐米馬，在副市長林依瑩的帶領下，至弘道福氣長青快樂學堂，贈送玫瑰花給長輩，並帶來活力十足的花博舞，與爺爺奶奶們歡度重陽節。祝福長輩身體健康，並邀請大家一起遊花博，響應這場國際級的盛會。

迎接重陽節來臨，市府新聞局規畫「重陽敬老 長春不老」台中花博全國走透透特別活動，花博吉祥物來虎及歐米馬陪伴約40名爺爺奶奶歡度重陽節，討喜的模樣受到長輩們熱烈歡迎，長輩們從吉祥物手中接下鮮花，並隨著輕鬆活潑的旋律，跳起花博舞，長青快樂學堂充滿溫馨歡樂的笑聲。

「重陽節快樂！」林依瑩表示，很高興在重陽節回娘家，祝福爺爺奶奶們身體健康，鼓勵大家運用資源、走到戶外，享受精彩的銀髮生活。台中市即將迎接花博盛會，后里、外埔

、豐原三大園區各有特色，也將帶動文化交流、經濟發展等多元層面，邀請長輩們踴躍申辦花博卡，一起迎接這場世界級的喜事。

林依瑩指出，市府「托老一條龍」服務整合社區、居家、機構等資源，積極佈建長照ABC據點，也補助長輩裝置假牙。

此外，敬老愛心卡服務也擴大，持卡者除可到全市衛生所看診時折抵部分負擔及掛號費以外，現在更已有220家以上基層診所加入行列，搭乘市區公車、國道客運、搭計程車等，也能折抵車資費用，鼓勵大家善加利用。

(中時 )