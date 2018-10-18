高雄》韓國瑜民調逆轉？網友指這兩區才是勝選關鍵

2018年10月18日 07:51 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

昨（17日）高雄市選情最新民調出爐，國民黨高雄市長候選人韓國瑜竟以7%的支持度領先民進黨的陳其邁，讓國民黨在高雄的氣勢扶搖直上！但網友認為還不能這麼樂觀，韓國瑜如果真的要贏，那原高雄縣區的鳳山大寮區和岡山美濃這兩區還必須要穩紮穩打才有贏的態勢。

據TVBS最新調查顯示，韓國瑜支持度42%，較一個月前增加7個百分點，民進黨陳其邁為35%，較上次調查下滑4個百分點，韓國瑜支持度由落後，轉為領先7個百分點。這是韓國瑜支持度首度高於陳其邁，讓高雄市選情更加白熱化。

韓國瑜首度超越陳其邁，有網友在批踢踢撰文指出，很多人都認為原高雄縣區很綠，可是自從縣市合併後，原高雄縣區可是一整個被放生八年的狀態，賭爛情結很深。因此，這次高雄縣對民進黨的賭爛票會很多，雖不一定會投韓國瑜，但也夠民進黨受的了。但這不表示韓國瑜的選情很樂觀，有兩個區域是韓國瑜還需再努力，也是在民調中輸給陳其邁的地方，分別是鳳山大寮區和岡山美濃這兩區。

鳳山大寮區在民調中顯示陳其邁37%，韓國瑜40%；其區域包括鳳山、大社、仁武、鳥松、大樹、林園、大寮。有網友表示這區過去很綠，大約只有鳳山傳統偏向國民黨。主要是過去國民黨在高雄縣區的重工業建設大抵坐落在這區，既得利益者和基層的政黨傾向是兩極化。這區只要仁武和大寮這兩個地方，韓國瑜有斬獲，就有贏的機會。還有網友訝異民調居然在這邊55波 因為這區人很多 韓國瑜只要維持這個態勢就有機會。

另一選區就是岡山美濃區，陳其邁40%，韓國瑜 34%；區域包括包括桃源、那瑪夏、茂林、杉林、內門、旗山、美濃、甲仙、六龜、茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮、永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭。網友指出這區人口最多是岡山，岡山區過去有空軍眷村和官校，照理來說應該偏藍，但因為民進黨在此區有建設，因此目前動向很微妙。也有網友補充路竹是前立法院長是王金平的故鄉，這次王出手主要影響力也是在這塊上。

底下網友也紛紛表示，「國民黨本來在高雄是占不到便宜，純粹是韓國瑜的論述能力太強大了，再加上高雄真的太慘了」、「國民黨在高雄的形象非常差，韓可能算特例吧？之前的楊秋興選情都沒那麼熱」，還有網友更要國民黨主席吳敦義不要下高雄輔選，「希望白海豚最近不要到高雄」、「先祈禱吳+那群假白色的藍色智障們沒有繼續秀下限」。

(中時電子報)