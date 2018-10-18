中市研考會有「藝」思！ 洽公民眾走入動物異想世界

台中市政府研考會主委柳嘉峰邀請民眾參觀，透過藝術作品進入動物異想世界和森林共舞，也營造具藝術氣息的洽公環境。（圖／台中市府提供）

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台灣大道市政大樓文心樓6樓藝術空間，舉辦「洪易不銹鋼鍍鈦雕塑創作展」及「黃楷真動物國度插畫展」雙個展。（圖／台中市府提供）
研考會自105年策展至今，已舉辦11場次展覽，這次「洪易不銹鋼鍍鈦雕塑創作展」及「黃楷真動物國度插畫展」雙個展豐富精彩。（圖／台中市府提供）

欣賞藝術不必專程到文化殿堂，台中市政府研考會開創在地的迷你型藝術天地，令洽公民眾驚艷！目前正在台灣大道市政大樓文心樓6樓藝術空間，舉辦「洪易不銹鋼鍍鈦雕塑創作展」及「黃楷真動物國度插畫展」雙個展，邀請民眾參觀，透過藝術作品進入動物異想世界和森林共舞，也營造具藝術氣息的洽公環境。

台中市政府研考會主委柳嘉峰指出，揚名國際的藝術家洪易運用當代新材質，展出作品是以罕見的不鏽鋼鍍鈦雕塑，採金屬發色創作極簡又獨特的動物異想世界，突破過往創作、更展現出新時代的藝術。

水彩插畫家黃楷真以精彩的手繪水彩技法，擬人化地描繪出森林裡一件件生動的故事，欣賞每張畫作，彷彿進入了動物國度飼育員與動物間的互動生活點滴中。

研考會表示，今年藝術空間的年底壓軸雙個展，由知名造形藝術家洪易及水彩插畫家黃楷真2名藝術大師共同展出，展期自即日至12月28日。

研考會自105年策展至今，已舉辦11場次展覽，這次雙個展豐富精彩，台中市府歡迎民眾來參觀，洽公時也能享受藝術洗禮。

(中時 )

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