台中高樓建案創新地標 結構、配備雙升級市場賣點

2018年10月18日 08:24 中時 盧金足

遠雄建設看好南屯八期享有捷運綠線G12站、秀泰文心店、好市多、迪卡儂以及三大公園綠地等豐富，將推出新建案。（盧金足攝）

景觀宅房市商機看俏！台中新建大樓住宅越蓋越高，放眼至少20層樓起，甚至超過30層樓；不少自住熱區陸續出現指標性高樓建案，以高性價比的結構、安全配備等條件吸引消費者目光，也在房地產市場以個案熱銷取勝。

台中市北屯區受惠台74線及捷運綠線、台鐵紅線，以及好市多二店、迪卡儂北屯店、洲際娛樂商城等利多刺激，已成為首購一級戰區，不少高樓景觀住宅頗受自住客青睞，據實價登錄顯示，成交價格站穩3字頭。

北屯區預售市場由永福地產推出的「洲際W」詢問度高，洲際W基地3114坪，以24層地標性住宅大樓設計，規畫128米大面寬、縱深66米的6棟對稱式結構建築，地下式開挖深達5層，每戶2-4房、格局方正、雙面採光。

「洲際W」特將梁柱外推造就空間極大化，全棟採用耐震鋼筋和加釩鋼筋、135度彎勾四角旋轉錯開工法，加強結構安全，提升居住品質，開賣半年來已擄獲許多自住買家青睞。

遠雄建設看好南屯八期享有捷運綠線G12站、秀泰文心店、好市多、迪卡儂以及三大公園綠地等豐富、便利的生活機能，將推出第一高樓新地標，頂樓Sky lounge可環視全台中景觀的34層鋼骨大樓預售案「遠雄八期新案」，消息釋出就吸引市場高度詢問，潛銷預約熱烈。

同區樓高21層的聚合發「湖心泊」成屋案，全部外牆、隔戶牆厚度均達15公分，設置鋼筋間隔器，採用雙層鋼筋強化結構完整性。

此外，百貨、商圈機能發展成熟，綠帶綿延數公里，環境充滿獨特人文氣息與藝術涵養的西區，地段條件備受頂級自住客鍾愛。

吸引富邦、由鉅、忠泰等品牌建商競推30層樓以上的豪宅案，富邦「天空樹」39層樓高為西區之最；全案由日籍建築大師伊東豊雄操刀設計，建築形貌下窄上寬、猶如仿生大樹，是西區最具國際性的豪宅新地標。

住商不動產7期南屯店協理張峰碩指出，高樓層建築都需透過嚴格法規審核才能興建，面對台灣氣候異常、地震等天災的嚴峻考驗，高樓層建築在建材選用、結構設計、興建品質與安全機制等多方面更具挑戰性，緊連帶影響房屋的造價及售價。

張峰碩建議消費者在慎選高樓住宅時，除了房價、地段、景觀，也要特別留意結構、安全配備上的設計，才能住得開心也住得安心。

(中時 )