高雄》韓國瑜綠鐵票倉搞「小動作」 網讚：選總統！

2018年10月18日 08:29 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜參加小港平安宴，輕拍小孩子頭部，網友大讚真誠。(擷取自 朱挺玗臉書)

韓國瑜小港拜票人氣旺。(擷取自朱挺玗臉書直播影片)

國民黨高雄市長參選人韓國瑜昨(17日)到綠營鐵票倉小港區拜票，熱情民眾簇擁而上圍著他要簽名，韓國瑜回應熱情選民之餘，不忘「輕拍」小女孩頭部表示關心，不經意的「小動作」讓網友大讚真誠，也有人力拱他出來「選總統」。

國民黨高雄市議員參選人朱挺玗17日晚間貼出直播影片，韓國瑜參加小港平安宴，影片中可見韓國瑜一路上被民眾團團圍住，朱挺玗發文指出，韓國瑜不解地問「小港不是深綠的嗎？怎麼會這麼熱情！，他笑回「你來了一切都變藍啦！」

PTT有眼尖網友發現，韓國瑜拜票時，一堆人圍著他簽名，基本上是分身乏術，有名小女孩也上前要簽名，韓國瑜一邊和其他人應和，一邊走過小女孩身邊，同時摸了她的頭。無意間的舉動，讓網友不禁驚嘆，「一個人的意識在分神的情況，如何對待他人，最能顯見這個人的本質！」、「尤其看他怎麼對待年幼的、年長的、弱勢的」

親民沒架子舉動獲得PTT網友一片讚譽，大讚韓國瑜「善良、真誠」、「今天接觸到人真的很好，第一印象就是覺得他『真』，決定投給他了」、「說演的出來的一定沒接觸過太多政客」、「他不愛小孩，也不會跟太太搞一間學校幫孩子了」、「他是真心挺小朋友的，看他老婆辨學的態度就知道」

韓國瑜在深綠票倉小港依舊受到熱情民眾簇擁，也讓網友驚呼、「真的猛，小港也能紅成這樣」、「這不是小港嗎? 太扯了吧?」，還有網友拱韓國瑜選總統「我覺得韓選總統好」、「選總統 選總統」、

(中時電子報)