MLB》柯蕭7局只失1分 道奇離世界大賽只差1勝

2018年10月18日 08:43 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

道奇18日靠著先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）7局僅失1分的優質先發，加上打線在比賽後段有所發揮，最終道奇就以5比2擊敗釀酒人，在國聯冠軍系列賽獲得3勝2敗聽牌優勢。

釀酒人先發投手麥利(Wade Miley)僅休息3天18日再度先發，不過他對首位打者貝林傑(Cody Bellinger)投出四壞保送後即退場，由伍德洛夫(Brandon Woodruff)接替投球，前4局都能有效壓制道奇打線。

釀酒人3局上率先拿分，道奇5局下才有攻勢，泰勒(Chris Taylor)敲安上壘後盜上二壘，再靠著巴恩斯(Austin Barnes)的安打跑回分數，雙方形成1比1平手。

6局下騰納（Justin Turner）擊出安打，1出局後馬查多（Manny Machado）挨觸身球，道奇攻佔一、二壘，暫停過後穆西(Max Muncy)隨即敲出安打，道奇2比1領先，也打退釀酒人投手伍德洛夫，柏恩斯(Corbin Burnes)登板後也挨安打，讓道奇隊領先來到3比1。

7局下道奇繼續有攻勢，騰納在得點圈打擊機會擊出安打，多西爾(Brian Dozier)也在二、三壘有隊友時以滾地球送回分數，這個半局道奇再添2分，比數形成5比1。釀酒人雖在9局上追回1分，但無力逆轉，最終就以2比5落敗。

道奇打線雖在中後半段才有攻勢，但先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）7局被擊出3支安打，投出9次三振與2次四壞，僅失1分為責失分，最終幫助球隊以3分差收下國聯冠軍戰第3勝。

(中時電子報)