高雄》有三個內部民調？網譏民進黨不是憂假民調影響選情

2018年10月18日 08:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

高雄市選情昨（17日）最新民調出爐，國民黨高雄市長候選人韓國瑜竟以7%的支持度領先民進黨的陳其邁，讓國民黨在高雄的氣勢扶搖直上，也燃起翻盤的希望！不過，民進黨的立委和議員紛紛否認，表示內部民調還是陳其邁領先，但因為說法有異，竟有三個內部民調版本，遭網友譏諷要不要民進黨內先統一一個說法，不然民進黨不是日前才在立法院擔憂假民調影響選情嘛！

據TVBS最新調查顯示，韓國瑜支持度42%，較一個月前增加7個百分點，民進黨陳其邁為35%，較上次調查下滑4個百分點，韓國瑜支持度由落後，轉為領先7個百分點。這是韓國瑜支持度首度高於陳其邁，讓高雄市選情更加白熱化。

不過，民進黨的立委和議員不認為韓國瑜是領先狀態，紛紛上政論節目「消毒」。其中，親綠的政論節目《鄭知道了》中，節目來賓民進黨立委劉世芳和民進黨市議員王世堅在節目中討論綠營內部民調贏12-21%；而民進黨立委張宏陸於《少康戰情室》表示目前陳其邁還是領先9%~10%的狀態；但民進黨市議員高嘉瑜卻在《關鍵時刻》表示高雄市選戰呈現五五波態勢。

對於內部民調有三種說法，網友於批踢踢表示，不是日前民進黨立委才在立法院要內政部、警政署、中選會等單位應該跨部會成立專案小組，針對假民調和假新聞全力偵辦，那民進黨立委和議員們各有不同版本和內部民調，是否也要注意一下？還有網友要民進黨內部先統一好說法，不然同一天、同一個黨、三種說法好亂啊！

底下網友紛紛留言表示，「選戰打起來迂腐荒腔走板，真不像以前的DPP」、「領先這麼多民調早就公布了好嗎」、「高雄現在就是表面上不能慌，但是表面下要動的超勤」、「如果真的差距這麼大，高雄的立委應該是大舉北上到新北市來幫忙蘇助選，而不是留在高雄了，民進黨可能低估選民們的判斷力吧」。

也有網友認同張宏陸的「選舉的結果，還是要取決於激發出支持者出來投票」說法，認為「一般選舉的投票率大概60～65％，你只要能掌握到選民中33％死忠支持者出來投你票，你就贏了。而韓國瑜目前的優勢是空軍，選票的轉換率不明，所以還是不能太樂觀，繼續加油吧」！

(中時電子報)