南投縣美術學會入會嚴審 孫蘭等16人過關

南投縣美術學會審查新會員入會申請之水墨作品。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
畫壇資深大老嚴審。（沈揮勝攝）
油畫作品審查。（沈揮勝攝）
水彩類審查。（沈揮勝攝）
送審作品。（沈揮勝攝）
審查會後討論。（沈揮勝攝）
針對新會員作品作審核，人格操守也納入考量。（沈揮勝攝）

會員數超過350人、長期施行「入會作品嚴審制度」的南投縣美術學會，14日在南投縣藝術家資料館實施今年度新會員審查、18日公布結果，包括資深廣播人孫蘭等16人過關；評議委員黃義永、理事長廖述麟說，素質整齊號召力強，雖審核從嚴，仍擋不住嚮往者熱情！

作品通過入會審查的創作者包括油畫類孫蘭（孫玉珍）、饒淑英、陳雪鈴、施姵如、李松原、莊鵑萍、蕭碧蝦；水墨類陸素華、陳恭平、廖秀華、高美專；水彩類陳志盛、廖耀鑫；以及立體類的張賽青、林忠立與游敏玲。

評審委員則邀請柯耀東、黃義永、程雪亞、王輝煌、謝坤山、廖述麟、游守中、陳光明、柯適中、林進達、姚淑芬、唐龍才、洪澄清、柳炎辰、沈政瑩、王英信、賴威嚴、林富源、洪春成、陳耀銓、沈揮勝等各類別資深創作者擔任。

南投縣美術學會從1980年代起，每年都有大批藝術科班的年輕畫家或美術老師申請加入會員，其中不乏慕名申請加入外縣市創作者，為避免組織過於龐大，該長期落實嚴審制度，但申請者前仆後繼，視入會為榮耀，在國內藝術社團中顯得罕見且特別。

為此，該會章程特別明訂入會資格以縣籍作規範，但外縣市送審者常以遷戶籍方式到目的，這種跳蚤式入會方式確實讓人頭痛！但外地菁英嚮往也不是壞事，表示長期努力受肯定！

由於會員人數不斷膨脹，日前理監事會取得共識，新會員審查會議將改為2年1審，此決議將由會員大會追認正式生效。該會除會員作品水準高之外，更讓人稱許的是成立42年來，畫友們之間只見切磋打氣，從無爭吵暴戾，顯得溫馨而和諧。

(中時 )

忠泰集團插旗台中 力邀香奈兒創… 以核養綠復活？王明鉅：行政法院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。