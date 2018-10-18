南投縣美術學會入會嚴審 孫蘭等16人過關

2018年10月18日 09:04 中時 沈揮勝

畫壇資深大老嚴審。（沈揮勝攝）

油畫作品審查。（沈揮勝攝）

水彩類審查。（沈揮勝攝）

送審作品。（沈揮勝攝）

審查會後討論。（沈揮勝攝）

針對新會員作品作審核，人格操守也納入考量。（沈揮勝攝）

會員數超過350人、長期施行「入會作品嚴審制度」的南投縣美術學會，14日在南投縣藝術家資料館實施今年度新會員審查、18日公布結果，包括資深廣播人孫蘭等16人過關；評議委員黃義永、理事長廖述麟說，素質整齊號召力強，雖審核從嚴，仍擋不住嚮往者熱情！

作品通過入會審查的創作者包括油畫類孫蘭（孫玉珍）、饒淑英、陳雪鈴、施姵如、李松原、莊鵑萍、蕭碧蝦；水墨類陸素華、陳恭平、廖秀華、高美專；水彩類陳志盛、廖耀鑫；以及立體類的張賽青、林忠立與游敏玲。

評審委員則邀請柯耀東、黃義永、程雪亞、王輝煌、謝坤山、廖述麟、游守中、陳光明、柯適中、林進達、姚淑芬、唐龍才、洪澄清、柳炎辰、沈政瑩、王英信、賴威嚴、林富源、洪春成、陳耀銓、沈揮勝等各類別資深創作者擔任。

南投縣美術學會從1980年代起，每年都有大批藝術科班的年輕畫家或美術老師申請加入會員，其中不乏慕名申請加入外縣市創作者，為避免組織過於龐大，該長期落實嚴審制度，但申請者前仆後繼，視入會為榮耀，在國內藝術社團中顯得罕見且特別。

為此，該會章程特別明訂入會資格以縣籍作規範，但外縣市送審者常以遷戶籍方式到目的，這種跳蚤式入會方式確實讓人頭痛！但外地菁英嚮往也不是壞事，表示長期努力受肯定！

由於會員人數不斷膨脹，日前理監事會取得共識，新會員審查會議將改為2年1審，此決議將由會員大會追認正式生效。該會除會員作品水準高之外，更讓人稱許的是成立42年來，畫友們之間只見切磋打氣，從無爭吵暴戾，顯得溫馨而和諧。

(中時 )