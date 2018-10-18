包肥「感蟹祭」 秋蟹料理強勢登場

：「西班牙漁夫燉飯」以海鮮高湯燉煮，加入當季秋蟹、淡菜、蛤蜊等新鮮食材，燉飯米芯帶有嚼勁、口感彈牙。（馮惠宜翻攝）

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「沙茶拌炒螃蟹」選用肥美螃蟹洗淨後油炸備用，先以蒜泥、薑絲、辣椒爆香並加入高湯、沙茶醬、糖等，放入螃蟹以大火拌炒，最後加入白酒提味。香辣味加上沙茶的香氣，讓人吮指回味。（馮惠宜翻攝）
「泰式辣炒秋蟹」先以蒜末、辣椒、蔥等爆香，放入螃蟹以大火快炒，再以魚露、泰國辣蝦膏、糖等配料拌炒，最後加入九層塔，辛鮮甘美的風味與讓人食指大動。（馮惠宜翻攝）
「香蟹粉絲煲」精選肥美螃蟹洗淨油炸備用，先以蔥、薑、蒜等配料爆香後加入醬汁，然後再放入螃蟹及粉絲燜煮入味，蟹味十足，與滑嫩的粉絲搭配，風味濃香可口。（馮惠宜翻攝）

迎接秋蟹季節，台中高人氣自助百匯餐廳林酒店「森林百匯」即日起推出「感蟹祭」，由八大主廚以精湛的廚藝呈現「烤奶油螃蟹」、「泰式辣炒螃蟹」、「南洋咖哩螃蟹」、「沙茶拌螃蟹」、「蟹柳鮮湯包」等20道螃蟹料理，讓消費者品嚐當季秋蟹多元美味。10月底前還可享平日午晚餐「四人同行，一人免費」（週五晚餐除外），喜愛吃螃蟹的饕客千萬不能錯過。

森林百匯推出的「感蟹祭」，由西式、泰式、中式、日式、廣式、泰式、PIZZA等八大主廚展現精湛廚藝，以當季肥美螃蟹變化出「南洋咖哩螃蟹」、「香蟹粉絲煲」、「香酥螃蟹」、「泰式辣炒螃蟹」、「椒鹽香螃蟹」、「塔香炒螃蟹」、「麻油香螃蟹」、「蟹柳壽司卷」、「蟹柳鮮湯包」、「烤奶油螃蟹」、「黑胡椒螃蟹」、「柚子蟹肉披薩」等20道美味螃蟹料理，讓喜愛嚐蟹的饕客大快朵頤，享受秋季限定的絕美滋味。

另有三大招牌菜色「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」無限量供應。

(中時 )

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