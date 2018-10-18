以核養綠復活？王明鉅：行政法院裁決讓我當場淚流

以核養綠發起人清大教授李敏(圖右) 和台大醫學院麻醉科教授王明鉅(圖左) 在街頭進行以核養綠連署活動宣傳。(擷圖自王明鉅臉書)

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中時電子報
/綜合報導

以核養綠公投成案露出曙光！日前連署書因差2千多票無法成案，但台北高等行政法院昨日做出裁決，讓連署書再送件取得法律的認證，鼓舞了無數支持者。台大醫學院麻醉科教授王明鉅表示，看到這項裁決的訊息，他當場淚流，回家再細讀裁決書內容，他更要向北高行三位法官致敬。中選會昨傍晚發布新聞，已請戶政機關在10月23日中午12時前完成查對，以利公投案10月24日公投綁大選最後期限前成案。

王明鉅一直緊盯以核養綠公投相關新聞，先前擔心公投遭技術性杯葛，但台北高等行政法院的公平裁決，讓此公投出現峰迴路轉。中選會於17日下午指出，補件的連署人名冊於當日送往台北市、新北市、桃園市及新竹縣戶政事務所，將於10月23日中午12時前完成查對。

王明鉅表示，他要向法官致敬的原因是:一、這份裁定，法官們很努力地儘可能用很白話很容易懂的文字來呈現。二、法官們對於爭議是什麼，以及他們對爭議點的決定是什麼寫得非常清楚。

【公民投票是一項嚴謹社會活動，規範期待是「以通過為原則，不通過為例外」無需引發不必要之訟爭，現實上卻衍生本項爭議，所形成額外社會成本（不限於金錢）之支出或耗損，都將成為難以回復之損害。

四、承上，本院認相對人應受理補充之連署書，並併入以核養綠公投案處理；而併入處理的是補充連署書之爭議，與相對人就本件公投提案是否依公民投票法第13條第3項通知補正，或是否為其他後續性之處理，均無關連。】

王明鉅認為，裁決書明白指出，中選會在9月13日「以核養綠」公投再次送件時，就應該受理補充之連署書。9月13日送件的連署書，中選會不處理就不對了。當時就該收件，就要併入9月6日送件的連署書一起處理。

另外，王明鉅也佩服法官預見了中選會可能會繼續拗。所以在裁定中的第四項特作說明，【而併入處理的是補充連署書之爭議，與相對人就本件公投提案是否依公民投票法第13條第3項通知補正，或是否為其他後續性之處理，均無關連。】

王明鉅在今早臉書還提到，在台北高等行政法院的三位法官的裁定之下，終於有了可能在10月23日成為和2018年縣市長大選一起合併舉行的公民投票第十案。他說，這是一個奇蹟，就讓我們11月24日一起來寫歷史！

(中時電子報)

文章來源：王明鉅醫師臉書

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