館長5月狂讚高雄直播被翻出 陳沂酸：請大家關懷失智朋友

新聞中片段約從13:55秒處開始 (影音取自YouTube/FB直播工作室)
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中時電子報
陳沂在臉書上大酸館長，要大家幫助失智朋友 (圖／翻攝自臉書)
網友嘲諷館長變臉很快 (圖／翻攝自臉書)

網紅「館長」陳之漢近日來挺韓國瑜不遺餘力，在直播中不斷幫韓國瑜催票，還痛批民進黨「做得比狗屎還爛」，然而卻被PTT網友翻出今年5月造訪高雄時，狂讚高雄的直播片段，時常槓上館長的女網紅陳沂也在臉書上大酸「請大家關懷失智朋友」。

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今年5月29日，館長造訪高雄時也如往常開直播，影片中可以看到館長一路上不時夾雜著三字經狂讚高雄，「高雄現在很熱鬧內」、「高雄這幾年好像也建設滿多的」、「高雄這邊發展真的是很快」、「高雄這邊也很漂亮」、「X你的，看這發展，這路多好、多乾淨」、「高雄現在變好乾淨，好棒」。

管碧玲將這段影片分享到臉書，還諷刺「謝謝館長，高雄的進步你都有看見」，知名館黑陳沂當然也不放過這個機會，狂酸「請大家關懷失智的朋友」、「請大家幫館長找到回家的路」。

不少網友也附和：「明明就深藍還裝中立」、「不到5個月就忘記自己說過什麼了」、「看到快笑死」、「難得推陳沂」、「可能進過精神時光屋，5個月變20年」、「別健身了，先吃個銀杏吧」、「真的覺得館長變了，不是以前那個館長」、「染上政治真的會讓一個人改變」。

(中時電子報)

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