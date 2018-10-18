8旬翁倒車撞路旁車 淡定繼續倒車

警方調閱路口監視器發現是80歲的陳翁開車經過撞到停在路邊杜小姐的車。（馮惠宜翻攝）

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陳翁到案時，警方檢視其車也因撞擊留下痕跡。（馮惠宜翻攝）

台中80歲陳姓老翁日前傍晚開車經台中東區長福路撞到旁車，下車看了一下，隨即逕自離去，被撞的車主是將自家車停在自家門口，發現車子被撞，隨即報警，指稱汽車被撞，造成車子的右側保險桿有明顯擦撞痕跡，地上還有疑似對方碰撞後留下的車燈殼碎片，對方也沒有留下聯絡方式，希望能找出肇事者，向對方索賠。

台中市警察局第三分局交通分隊9月23日18時接獲這名杜姓女車報案，根據調閱附近監視器，掌握車牌號碼以及駕駛人，經查駕駛係80歲陳姓老翁，陳翁事後經通知到案說明，辯稱他倒車時有撞到1輛車，下車看了一下，不知道是誰的車，當下也沒想到要報警，而且因為自己還有事情，才會離開現場。

對於陳翁的說法，警方實在不能認同，監視器中發現，陳翁倒車後，知道撞上停在路旁的汽車，還下車看一下對方的車，不僅未留下聯絡方式亦無報警，陳翁只說不知道是誰的車？而且因為自己還有事情？就像沒有事發生一樣倒車而去，令人傻眼。

分隊長蔡興邦表示：「陳翁因故於倒車撞上路邊停車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，陳翁仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發」。

(中時 )

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