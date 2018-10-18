首屆港姐冠軍成金牌地產經紀 63歲長這樣太驚人

63歲泳恩穿搭、舉止仍像少婦。(圖／翻攝自東網)

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中時電子報
／綜合報導

第一屆香港小姐冠軍孫泳恩曾2度離婚，現嫁雞隨雞，跟著第三任丈夫到美國定居，雖然淡出演藝圈，63歲的她難免有歲月的痕跡，但身材、舉止仍像少婦，她笑說「有時吃老人餐，對方不相信，要我把證件拿出來」。

孫泳恩人生起起落落充滿傳奇，近日她接受香港《蘋果》專訪，她透露當選港姐後，得到很多拍戲、主持機會，不過她認為自己不是演戲的料，所以找機會和首富李嘉誠見面，獲得他支持舉辦第一次地產展覽，就此踏入商界，但事業雖有點成就的她，感情卻不太順利，曾2度離婚，1994年三婚法籍練馬師賓康，不過1999年旗下馬匹出賽前曾服用禁藥，賓康遭香港賽馬會除名，他只好轉往美國發展。

孫泳恩嫁雞隨雞，帶著兒女到洛杉磯定居，不過賓康在南加州發展不順利，再轉到佛羅里達州發展，孫泳恩習慣洛杉磯生活，因此夫妻倆分隔兩地，她繼續經營地產事業，作為金牌經紀，她交易的樓盤超過百萬美元，近年大陸政府限制資金外流，不少豪宅滯銷，她隨遇而安，過著半退休生活，子女也長大了，她平常除了有狗作伴，就是做運動。

現63歲的孫泳恩，難免有些歲月痕跡，不過皮膚紅潤緊緻的她，穿搭、舉止仍像少婦，她笑說「有時吃老人餐，對方不相信，要我把證件拿出來」，而且她也不覺得自己是這個年紀，因為有時看到63歲的人，已經像個老奶奶，而她的養生秘訣就是吃得健康、勤做運動。

(中時電子報)

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