為加熱菸修法開大門？衛福部長陳時中反對

衛福部長陳時中對新興菸品上市持反對態度。鄭郁蓁攝影

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衛福部長陳時中表示，無論是電子煙、或是加熱菸等是否納管，正反面報告都有，在不清楚對人體危害為何下，衛福部態度為「反對」。（張鎧乙攝）

國際菸商積極開發新型態產品，除了電子煙外，這幾年還推出「加熱式菸品」，聲稱其低溫加熱菸草的方式，不會像傳統紙菸燃燒產生焦油，有助於降低對人體危害，有立委連署提案《菸害防制法》修法增訂「加熱式菸品」條款。但衛福部長陳時中表示，無論是電子煙、或是加熱菸等新興菸品，都不得放行。

國內管理電子煙的方式，是將含有尼古丁的產品納入《藥事法》管理，若有製造、輸入等行為，會觸犯偽藥或禁藥罪，如未經核准擅自販賣，也可依《藥事法》開罰；另《菸害防制法》也規定電子煙不得為「菸品形狀」、不得宣稱療效等。不過，對於不含尼古丁且非菸品形狀的電子煙，現則無法可管。

陳時中今天到立法院衛福委員會專案報告「菸品(含加熱菸、電子煙與其他菸品)健康危害探討及各種戒菸方式成效評估」，在報告中指出，電子煙、加熱式菸草都跟傳統紙菸一樣有害，對於是否能減少菸害還有疑慮。並提出107年民意調查報告，高達75.4%的民眾贊成加強管制電子煙。

會前陳時中表示，目前電子煙是否納管，正反面報告都有，在不清楚對人體危害為何下，衛福部態度為「反對」。

而這次修法，尚未將加熱式菸品納入討論，不少立委推動，應正視及面對加熱式菸品現存問題，研議納管，否則恐成為漏洞。陳時中認為是兩難的問題，一方面若納入法中管制，等於可以正式引進，青少年接觸菸品的可能性更大。

但若不納入，又會導致地下化，讓查緝更為困難，陳時中強調，「除非有更明確的證據，就會從善如流」。

但董氏基金會表示，目前連美國食品藥物管理署都主張沒有實證證明屬於減害產品，至今都未核准開放，而目前宣稱加熱菸屬於減害產品，也都是廠商贊助，若要以廠商研究成果為產品開放背書，對民眾健康傷害不可言喻。

(中時 )

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