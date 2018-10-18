高雄》「扶龍命格」王世堅再發話 韓國瑜當選他要去跳海

2018年10月18日 09:56 中時電子報 邱文秀

鄭弘儀問韓國瑜如果真的贏了要怎麼辦？王世堅說「不可能的事情啦！」並說「這樣我真的又要去跳海了！」(Youtube截圖)

罵誰誰就紅的台北市議員王世堅被網友笑說具有「扶龍命格」，「逢賭必輸」的他昨天他在政論節目上又開金口，認為高雄市長選舉，國民黨參選人韓國瑜不可能贏，若韓國瑜選上，他說「這樣我真的又要去跳海了！」

民進黨台北市議員王世堅，過去在2004年時稱自己為「打馬悍將」，總是在議會槓上當時的台北市長馬英九，後來馬英九選上總統。他最近砲火改對台北市長柯文哲，今年8月參加網路節目時又說「柯文哲落選就剃光頭慶祝！」，而他之前質詢前北農總經理韓國瑜的影片，網路點閱已破700萬點閱。被網友笑罵誰誰就紅，是不是有「扶龍命格」。

而王世堅也很愛立下誓言，雖然「逢賭必輸」但言出必行。2008年王世堅在立委選前表示，若國民黨台北市八席全上，「八仙過海」，他就跳海。2012總統大選，蔡英文對上馬英九，王世堅說，如果蔡英文落選，就要跳高空彈跳。上狂新聞的「政客日常」節目，撂話若影片點閱能破100萬，願意剃頭，沒想到引發網友熱烈迴響，短短幾天就「達標」。

昨天王世堅上政論節目《鄭知道了》，談論最近立挺韓國瑜的館長陳之漢。王世堅說，館長跟段宜康交戰那段時間其實很多人是在忍耐館長，因為認為過去你有些評論還算好，不要一再的來測試民眾忍耐的極限。

鄭弘儀也說，我覺得理性的人就是說你臉書假如被關了，或停權七天，那也不是民進黨做的，怎麼把他歸在民進黨身上，說要去挺韓國瑜!

王世堅回，我覺得他們自甘為當打手 我只能用兩個字「打手」來形容他們。對於民進黨代表翁信宏及民進黨員、鳥松區里長聯誼會主席陳清茂16日下午偕十餘名黨員召開記者會力挺韓國瑜。王世堅認為，這些人是有「黑資料」的。

他說，韓國瑜幫陳清茂等人說話，背後是有陰謀，好像說民進黨現在選情是風雨飄搖，風中殘燭，他們要製造草木皆兵、眾叛親離這種假像。

王世堅說，韓國瑜這次出選高雄是「空投」、臨時抱佛腳，不可能馬上組成陸軍，被問到韓國瑜如果真的贏了要怎麼辦？王世堅說「不可能的事情啦！」並說「這樣我真的又要去跳海了！」

王世堅也說，我以前質詢他的影片有七百多萬人次觀看，這些都很牽強，那是一個很嚴肅的質詢，但他現在用這個好像酸說民進黨都暗助他。他不客氣的說，韓國瑜是「禿頭的柯文哲」。這次其實是抬舉韓國瑜，韓國瑜是「政治版的港星」，只是靠一張嘴講得天花亂墜，來發洩社會的集體沈悶，「可是他看輕選民」，人民在選前還是會做出理智的判斷。

(中時電子報)