丟包朋友後 他做了這件事被開27張紅單

機車騎士攔檢不停，警方一口氣開出27張紅單，將寄送到黃姓車主家中。（程炳璋翻攝）

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別以為警察追不到就沒事，台南市1名機車騎士16日晚間8時許在安南區因闖紅燈違規，警察攔查不停，還與警察玩起你追我跑的遊戲，最後雖然擺脫警察追捕，車牌早被警方行車紀錄器拍下，警員依照追捕影像，狂開27張罰單，黃姓車主面臨近4萬元的裁罰金額。

王姓警員16日在安和路與興安路口見一部機車雙載，後座乘客未戴安全帽，上前攔查，騎士假裝停車，等後座乘客下車後，他竟催起油門就跑，與王姓警員在大街小巷玩起追逐遊戲。

該名騎士追捕時不但高速逆向行駛汽車道，甚至一度因佯裝急煞左轉，擦撞後方追捕的王姓警員機車，雙方最後追進安和路一段459巷，因警方被一部汽車擋住去路，騎士擺脫警察逃逸，全部過程10餘分鐘。

不是擺脫警車就沒事，警方根據行車紀錄器拍下畫面，回派出所查出車主是44歲黃姓民眾所有，雖車主未必就是騎士，警方仍針對黃姓車主一口氣狂開27張紅單並寄送車主家中，並希望車主到案說明。

違規騎士與警追逐10幾分鐘內吃下27張罰單，包括危險駕駛1張6000元、不服稽查取締逃逸1張1萬元、未裝後照鏡1張900元、雙黃線迴轉1張600元、闖紅燈每張1800元共6張、逆向每張600元12張、未打方向燈每張600元共5張，總罰鍰3萬9500元。

台南市3年前也曾有陳姓少年無照騎車，未停車受檢還與警追逐，遭開罰28張罰單案例，今年4月也有民眾被一連開了12張罰單，安南區警方16日開出27張罰單算台南市今年新高。

資深警員研判，一般民眾對交通違規多會停車受檢，安南區該名騎士在市區街道不停逃竄，製造交通危險，懷疑他身上可能藏有不法物品怕遭查緝，才會心虛逃逸。

(中時 )

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