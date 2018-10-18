警擊斃通緝犯得國賠 宅神：要做美國隊長做不到的神跡

2018年10月18日 10:00 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

桃園市葉姓警員4年前追捕開車追撞的羅姓通緝犯，連開3槍導致羅男送醫傷重不治，葉員遭判6個月定讞，羅男家屬提告要求國賠，高等法院判桃園市政府得賠償150萬元。對此，「宅神」朱學恒諷刺，「讓拿著一把九零手槍的警察弟兄，要做美國隊長也做不到的神跡」

2014年桃園市葉姓員警追捕羅姓竊盜通緝犯，羅男企圖倒車追撞逃逸，葉員見狀先是對空鳴槍，接著朝羅男腿部開3槍，羅男開車逃離現場墜入田埂，送醫急救休克死亡。羅男家屬要求國賠，桃園地院判決桃園市政府須為此賠償87.5萬元，高院則認為當時羅男雖開車駛離現場，但沒有衝撞葉員，葉員開一槍後仍繼續開槍，「顯然逾越逮捕必要程度」，加碼判桃政府須賠償150萬元定讞。

朱學恒看了判決結果大為光火，痛批法官「不食人間煙火」，他酸「你讓拿著一把九零手槍的警察弟兄，要做美國隊長也做不到的神跡，然後因為警察做不到，國家就要賠償？」，他怒轟「把人民的稅金當成無知送人的零用錢嗎？」

網友在貼文底下回應，「覺得恐龍法官都是理論派！認為員警當下應該怎樣怎樣！但是都忽略了員警在衝突、危險當中是沒有多餘時間去兼顧的！ 」，也有人不認同朱學恒看法，「法官是依法判的，這可不是那個莫名奇妙的兩公約，該罵的是立法委員，立什麼法，法官只能依法判」、「這罵法官根本沒用，常識不是法律，法官自己也知道對錯，但沒有法律讓他當常識判啊」

(中時電子報)