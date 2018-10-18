怒嗆沒收一毛錢！館長自爆：有議員拿錢請我站台

2018年10月18日 10:01 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

館長-到底誰是候選人？(取自YouTube)

網路紅人館長陳之漢日前與國民黨高雄市長參選人韓國瑜一起直播，批評執政現況，被部分網友攻擊是國民黨的，並翻出館長今年五月去高雄直播時對高雄的正面評價，質疑館長立場不一。館長昨天深夜開直播怒嗆「我既不是政務官也不是候選人，更沒有收任何政黨一毛錢，這樣寫對選情有幫助？打我可以讓其邁當選？」

館長把YouTube直播po上臉書，並發文「新聞寫我直播說高雄，我的答案在這，還有阿黨工別再來貼了，要有邏輯觀念OK？還有重點打我可以讓其邁當選？那你繼續打我讓台灣人看看，我既不是政務官也不是候選人，更沒有收任何政黨一毛錢，今天一個無能的政府跟黨團，不想如何為民服務整天就攻擊我？ㄟ我是個老百姓，官是你們在當ㄟ，領人民納稅錢，人民提出質疑說你爛就攻擊我？」

館長不滿部分媒體及網友拿他的直播做文章，怒轟「打我可以讓其邁當選？那你繼續打我讓台灣人看看，到底誰是候選人？拿我的直播寫這個!!這樣寫對選情有幫助嗎？黨工真的辛苦了!!國民黨給我錢站台，我都拒絕了!!我討厭民進黨就說我是國民黨...」。

館長強調他不是國民黨員，還自爆國民黨有很多議員拿錢請他站台，他都不要，他並在YouTube直播上提到，歡迎陳其邁也來上直播。

(中時電子報)