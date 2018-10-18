對抗假新聞 美副助卿籲勿破壞言論自由

2018年10月18日 10:15 中時 楊孟立

台灣民主基金會與美國在台協會共同舉辦的全球合作暨訓練架構「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊今天開幕，美國國務院副助理國務卿斯科特·巴斯比（Scott Busby）致詞表示，面對不實資訊挑戰，最有效的解決方法就是符合法治和民主原則的方法，我們必須注意，不要讓對抗不實資訊的方法，無意間破壞鞏固民主的基礎原則，「特別是線上和線下的言論自由。」

巴斯比說，不實資訊是蓄意散播虛假訊息或誤導的資訊，國家和非國家的行為者長期以來使用不實資訊作為其敵意影響行動的一環，操縱公眾論述，煽動社會分歧，扭曲公共政策以及顛覆民主過程和機構。

新的現象是，具有敵意的行為者日益使用科技進展，像是網路和社群媒體創造更多複雜的不實訊息，而且使用較少的成本來傳播更快更遠，同時更有效隱藏真實來源和活動的意圖。這裡的問題不在於科技，而是在於那些出於敵意濫用科技的人。「他們的動機大致是搬弄是非、削弱民主，最終破壞民主本身的吸引力。」

巴斯比表示，對抗不實資訊最有效率的方式之一便是要進一步了解他們的活動，並且提高對這些活動的意識。政府在此能扮演特別重要的角色，包括搜集和傳播關於這些行為者的資訊，並公開反對這些行動。私人企業也可以在便是假資訊、假帳號上扮演角色，我們歡迎臉書、谷歌及其他公司自願性的行動一起努力。

巴斯比說，充分知情的公民社會是強健民主制度的關鍵，健康、活躍、依據事實、證據和理性的公共辯論對有效的公民參與來說不可或缺。為此，美國將持續支持強化公民社會，並在印太地區及全球推廣媒體識讀。「歷史告訴我們，相信新聞自由是自由和民主的基石，而獨立新聞報導對於自由開放的民主社會來說甚為重要。」

巴斯比強調，面對不實資訊挑戰，最有效的解決方法就是符合法治和民主原則的方法，我們必須注意，不要讓對抗不實資訊的方法，無意間破壞鞏固民主的基礎原則，「特別是線上和線下的言論自由。」

我們已經看見那些聲稱擁有廣泛權力來禁止特定形式言論的政府，經常濫用權力來壓抑和平的異議，並讓獨立媒體、公民社會運動人士、人權擁護者、政治對手、宗教、民族及其他少數團體噤聲。

巴斯比說，我們堅決反對任何可能破壞言論自由的對抗不實資訊手法，各個民主政體必須擁抱自己的強項和價值，而非屈服於一條更黑暗的壓抑道路，如此才能迎擊挑戰。

(中時 )