高雄》民進黨怎沉淪至此？挺綠網友痛：哀莫大於心死

2018年10月18日 10:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄竟意外成為外界注目焦點，而日前最新民調出爐，國民黨高雄市長候選人韓國瑜竟以7%的支持度領先民進黨的陳其邁，讓國民黨在高雄的燃起翻盤的希望！更讓外界感嘆民進黨怎會在高雄一手好牌情形下陷入苦戰中，就有網友表示，對於幾乎投給綠營的他來說，現在是不能說悲痛，但哀莫已大於心死。

該網友於批踢踢發文表示，其實作為一個從有投票權以來，幾乎投給綠營的他來說，不能說悲痛，只能說哀莫大於心死！歷經這麼多年次全國性的大選，從前總統陳水扁到總統蔡英文，換來的竟是這兩年完全執政的荒腔走板，完全執政的權力傲慢。

該網友更指出民進黨執政後，選前心裡最軟的那一塊，到選後的倒退一百年；選前信誓旦旦的年金改革，到選後的選票妥協改革改一半；勝選當天的謙卑謙卑再謙卑，到選後修法時的不爽不要投。因為不爽不要投，所以讓新北市從不爽不要投變舉頭三尺有神明。從柯綠合作到翻臉分手，當初689萬的期待，換來的卻是無情的對待。

一開始台北市長柯文哲和民進黨分手，還不至於導致高雄今天這樣局面，但這一切都是從抹黑抹紅柯文哲開始，讓人民突然看清這一切。從媒體操作，到名嘴惡意攻訐，再到東廠間接影射最傷。從過去基本盤分析法，到現在還無法正視人民對藍綠的厭惡，從兩年前幫你辯護的網路義勇軍，突然變成收錢辦事的柯粉網軍；從選前結合社運人士抗爭，到選後無能兩百五。民進黨真的沉淪了，才會導致高雄選情的危機！

該網友最後表示，雖然民進黨在高雄現在還未必會輸，但韓國瑜這幾年被冷凍邊緣的處境，也讓他多了幾分人性，而韓在北農牛鬼蛇神的環境跟歷練，也讓他多了幾分圓滑與成績，但他畢竟還是國民黨籍，對於許多一輩子從沒投過國民黨的支持者來說，要改變自己的投票顏色，還是需要點時間轉換心情。該網友更呼籲民進黨如果不制止媒體名嘴的抹黑抹紅，更不改變思維打法，那麼「民進黨，高雄必敗」！

底下網友也留言表示，「全面執政的傲慢，以及放任冥嘴亂抹、靠攏資方、一切政治選舉操作、雙重標準等都是目前主因」、「這兩年DPP幻滅到沒有下限，真的讓我們這些支持者看清楚了」、「我已經好幾個朋友從打死不投國民黨轉成幫韓國瑜拉票了，這樣會被抹成K網軍嗎？請問500哪裡領」？

(中時電子報)