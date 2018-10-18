台南》網友麻辣問　高思博撇清高林配

國民黨台南市長參選人高思博（左3）參加網路節目，接受網友麻辣提問，撇清與林義豐搭檔可能。（高思博競選團隊提供）

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國民黨台南市長候選人高思博17日下午接受網路節目直播專訪，網友麻辣提問，要他與無黨籍台南市長參選人「虧雞福來爹」林義豐聯合，更有機會打贏民進黨籍的黃偉哲，高思博妙答「林義豐是真心想幹掉民進黨嗎？」撇清高林配。

網路節目主持人郭子乾扮成賴清德，邀請國民黨中央委員連勝文、國民黨台南巿黨部主委謝龍介一起上節目為高思博助選。女主持人楊琇晶替網友追問，林義豐後勢看漲，高思博會變老三嗎？

高思博笑答，台南市長參選人前3排名趨勢很穩定，都在誤差範圍內，3人民調都在接近中，且黃偉哲民調正呈現溜滑梯式下滑，與他差距在10％以內，另外幾份民調都有近4成不表態，他稱這是民進黨長期執政下造成的結果。

高思博指出，台南市政推行的滅香、同婚政策，讓老百姓很抓狂，還有房屋稅連年巨幅調漲，苛捐雜稅，加上台南遍地拆遷，衝擊人民生存，民怨四起，是民心思變的時刻。

網友進一步提問，高思博為何不與林義豐聯手對抗黃偉哲，高思博回應，雖跟林董是好朋友，但國慶日下午，林義豐與黃偉哲互訪各自的「政見概念館」、「城市願景館」，還一起跨越「38度線」，稱黃偉哲為「黃市長」，被媒體質疑是選假的，恐怕林義豐要先澄清一下。

高思博戰友紛紛跳出相挺，連勝文力贊高思博的「大航海時代主題樂園」很有創意，可以帶來觀光、創造許多就業機會的政見。謝龍介則扮「秘雕」口吻，指高思博發動新台南起義，中原群傑來助陣，剩35天真的有機會翻盤。

(中時 )

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