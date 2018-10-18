台北》柯P拚政績 選前北市成超級大工地

台北市議員王鴻薇（中）18日踢爆北市有不少人行道都在趕著施工，質疑市長柯文哲選前拚政績。（張立勳攝）

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台北市2018年人行道整修狀況。（北市議員王鴻薇研究室提供）
台北市各地人行道整修狀況。（北市議員王鴻薇研究室提供）

年底選戰倒數，台北市議員王鴻薇18日踢爆，選前3個月北市人行道施工案件、面積及預算都是整年度比例5成左右，她質疑市長柯文哲在選舉年趕工拚政績，北市成了超級大工地，施工品質恐怕也不好；北市新工處對此說明，因為前半年都在設計，施工才會落在下半年，在選前給大家好走空間。

根據北市新工處統計，市府9月至11月間，人行道施工預算案件數68件占年度近6成，預算花了9300萬近總年度的5成，面積多達2萬567平方公尺，側溝蓋整修也有將近4成案件集中在這段期間。

王鴻薇指出，現在的台北市成了超級大工地，幾乎12個行政區都有人行道正在施工，不免讓人懷疑市府是錢太多了嗎？選舉前人行道修了又修，民眾走路都不方便。

她說，外界在選前會檢驗柯市府政績，難道大量施作人行道就可算是政策嗎？怎麼消化預算到這種程度，嚴重質疑施工品質。

此外，王鴻薇表示，北市路不平為人詬病，市府卻自我宣傳催眠市民，聲稱連續5年北市路平六都第一，成為全國觀摩對象，她說，如果是這樣，全台灣的路不知道爛成怎樣。

王鴻薇說，連續5年不就是從前市長郝龍斌開始，選前柯文哲搭乘機車拍影片抱怨路不平，現在卻說連續5年六都第一，那麼當時在質疑什麼？選舉時路就很爛，當市長時路就很棒。

對此，新工處共管科長洪維聰說明，人行道工程採用開口契約，上半年辦理會勘決定數量、位置，預計完成的時間和金額才會落在年底；新工處工務科長郭俊昇也坦言，今年因為是選舉年，在選前把今年預算做到一定的程度，希望給大家一個良善的通行環境。

(中時 )

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