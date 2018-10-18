1票1000元！嘉義市查獲「不分區」樁腳買票

2018年10月18日 10:37 中時 廖素慧

嘉義市議員選舉參選人爆炸，選戰激烈，賄選傳聞甚囂塵上，檢警調查賄也如火如荼，17日查獲有「不分區」的呂姓女樁腳涉嫌同時為東、西區特定議員參選人以1票1000元買票賄選，另有1名李姓男子也涉嫌以1票1000元為東區某議員參選人買票，檢方18日凌晨複訊後聲押呂女及李男。

檢察官王振名指揮嘉義市調查站17日分別搜索李姓男樁腳及呂姓女樁腳住處，帶回2人及11名選民偵訊，經查，李男與呂男是某特定機關聘雇的員工，2嫌疑似透過該機關進行有系統的買票，以1票1000元為分屬不同陣營的東區某議員參選人及西區某議員參選人買票，且已發出1萬5000元現金。

但李男供詞避重就輕，呂女矢口否認，呂女並於檢方複訊前稱病，緊急送醫急救後複訊，檢方複訊後，裁定李男以5萬元交保，呂女因涉嫌重大且有串證之虞向法院聲押，其餘11名選飭回。

檢察官陳美君17日指揮嘉義市刑大、警二分局、縣調查站，搜索樁腳李姓男子、李姓女子及陳姓男子的住處，起獲可疑物證，帶回3人及6名選民共9人偵訊。

檢調調查，3名樁腳於8月間以1票1000元到熟識的選民住處拜訪，為東區某議員參選人尋求支持投票。檢方複訊後認為李男供詞反覆，以涉嫌重大、有串供之虞向法院聲押，陳男及李女各以3萬、2萬元交保，其餘6人飭回。

(中時 )