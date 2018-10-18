辣手連環下！不只異議記者 3沙國王子也蒸發

2018年10月18日 10:31 中時電子報 楊幼蘭

清潔人員在土耳其展開調查前清理沙烏地駐伊斯坦堡領事館

流亡美國的沙烏地異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）自10月2日走入沙國駐土耳其領事館後，從此便人間蒸發。土耳其官方透露，他已遭15名沙國特工謀殺並肢解。而盛傳幕後主使的，正是看似開明的王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

消息傳出後，國際壓力排山倒海而來，據《每日郵報》（DailyMail）17日報導，土耳其檢警進入沙國駐伊斯坦堡領事館調查了超過8小時。土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）說，他們發現卡舒吉消失的領事館已重新漆過。

據說土耳其掌握卡舒吉遇害的錄音證據，顯示他生前手指被一一切下的慘叫聲。據一名沙烏地王室核心前顧問透露，由於卡舒吉對沙國人權批評不遺餘力，王室早就想要他「消失」。事實上，早在卡舒吉從人間蒸發前，就已經有3位沙烏地王子失蹤。

卡舒吉的朋友說，他會遇害，可能是對沙烏地王室內幕知道得太多。儘管59歲的卡舒吉因與沙國政府摩擦，自去年6月便自我放逐美國，擔任《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家，但一心想娶36歲的土耳其女友，並定居土耳其。不過安卡拉不容許重婚，因此他必須向沙國駐土耳其領事館申請離婚證明，才能順利娶心上人，也因此他會遭沙國王室誘殺。

沙烏地王儲穆罕默德野心勃勃，號稱為世上最危險的男人

而與卡舒吉同樣「被消失」的，還有3名沙烏地王子。2016年2月1日當天，身為異議分子的圖爾基王子（Prince Sultan bin Turki）和20多名隨員搭上沙國王室私人飛機，原本預定要飛往埃及開羅探望父親，也就是沙烏地國王的兄長。

圖爾基王子因批評沙國腐敗和侵犯人權，而與勢力龐大的王室成員鬧翻，後來沙國王室給了他一筆錢，並保證讓他安全，要他走人。

就在他上機時，有隨員發現，專機上機組人員陣容異常龐大，而且都是男性。飛行兩個半小時後，有人發現，飛機並沒有飛往開羅，而是飛往利雅德。

當圖爾基發現是怎麼回事時，開始猛敲艙門，大聲求援。然而，空服人員卻拿出武器，要他們乖乖聽話。隨員說，專機降落時，利雅德機場團團圍著軍車。王子又踢又叫，哀求隨員通知美國大使館，但大勢已去。這是隨員最後一次見到他，據說他至今仍被軟禁。

而班達爾王子（Prince Turki bin Bandar）在發生繼承爭議前，原本是沙國警察高層，後來被送進監獄。他獲釋後隨即逃亡巴黎，要求法國給予政治庇護，並在YouTube上傳錄影批評沙烏地當局。

他自稱收到沙國內政部的信說：「你這『婊子養的』（son of a whore），我們會像對圖爾基王子一樣，把你拖回來。」不過，沙國也承諾，如果班達爾回國，會保證他的安全。不過他斷然拒絕，接著他就在2015年7月消失了。

(中時電子報)