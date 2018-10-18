遊日本必知！搭上「它」去橫濱竟然只需30分？！

2018年10月18日 10:39 中時電子報 綜合報導

根據日本觀光局統計，2017年國人赴日旅客突破456萬人創下歷史新高！日本因著與台灣旅途往返路程短、都市環境整潔、豐富美食等等原因，讓日本成為國人旅遊的最佳首選。而現在從羽田機場搭乘 「京急巴士」到橫濱只要30分鐘，沿途還會經過澀谷、鎌倉、箱根等知名景點，為遊客省下不少寶貴的時間與力氣！

「京急巴士」於羽田機場國際線客運大樓 7號搭乘/截取自youtube)

「時間」對於旅人來說何其寶貴，既然都花錢買機票飛到異國，善用時間遊玩很多景點才會覺得不虛此行！經常去日本的你一定知道，羽田機場離東京距離最近，許多遊客想要把握時間就會選擇在羽田機場進出，但若從這裡前往出發去橫濱呢？從東京搭電車到橫濱就要將近1小時左右，不過現在只要搭乘「京急巴士」花費30分鐘就能直達去橫濱，車上還有全程免費的WIFI，讓遊客無論是確認班機訊息還是住宿資料等都很方便，而且「京急巴士」有超過50條路線可以抵達周邊的景點城市，讓你輕鬆遊日一點也不費力。

橫濱知名3大景點 豐富你的日本旅程

說到橫濱，就不能少了知名景點「紅磚倉庫」，這裡最早的倉庫於明治後期建立，原本是用來在橫濱港邊存放進口貨物的倉庫，直到1989年閒置到2000年後，2號館被改建為商業及展覽空間，成為最具代表性的紅磚倉庫，也成為代表橫濱的形象之一；「橫濱中華街」也是去橫濱必逛的景點之一，超過300間中國料理餐廳，至今已有159年的發展歷史，更與神戶的南京町、長崎新地中華街並列為日本的三大中華街；而鄰近紅磚倉庫的「港未來21」擁有橫濱最美的夜景，這裡可是不少日劇的取景地，建議從傍晚沿路散步可欣賞到浪漫的夕陽和夜景。

搭乘「京急巴士」怎麼玩？ 精選5大景點在這裡！

若你不想要單純只遊橫濱，日本旅遊網站JAPANKURU這次特別精選出「京急巴士」會經過的5個景點！現在去澀谷不用搭電車也能到，省下拖著沉重行李還要搭電車人擠人的不便，搭上「京急巴士」直接將你送到澀谷，感受東京的繁華與活力，去原宿也只要徒步即可到達，讓你大肆血拚好不快活！第二個精選景點則是鐮倉，來到這一定要去高11.4公尺的「高德院大佛」朝聖，而且這邊另一個特色就是看海，建議在距離高德院不遠的長谷寺展望台遠晀鐮倉的海，來趟心靈之旅。

另外，距離東京約90公里的日本知名溫泉勝地「箱根」，在江戶時代可是通往東京的必經之路和重要關口，這裡擁有眾多的溫泉旅館和美術館，而且一年四季都適合泡湯，非常適合熱愛泡湯的你。再來，全日本最高的電波塔「晴空塔」可是眾所皆知的了，在這裡可以一覽東京之美，也有不少商場和餐廳，若你是東京自由行的初學者，就一定要來這裡報到囉！最後，穿越東京來到栃木縣日光的鬼怒川溫泉，是日本佛教的氣派代表建築，也是聯合國教科文組織認定的世界遺產，來到這裡除了可以泡溫泉，還可以換上和服徜徉於江戶村，體會充滿日式風味的日式建築。

【京急巴士】羽田機場 ⇄ 橫濱

【京急巴士】羽田機場 ⇄ 橫濱

單程票價：大人580日圓／小孩290日圓

搭車處：羽田機場國際線客運大樓 7號

購票方式：1.臨櫃購買 2.多國語言支援售票機

(中時電子報)