國族認同第六年民調：58.3％認同是中國人、87.3％認同中華民族

競爭力論壇18日公布「2018下半年度國族認同調查結果記者會」。(潘維庭攝)

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民調顯示中國人認同達到58.3％，是除了第一次調查的61.1％以來再達新高。這也是該論壇連續6年多來第17次的調查，其中有87.3％的民眾認為自己是中華民族的一份子。（張鎧乙攝）
台灣競爭力論壇18日公布「2018下半年度國族認同調查結果記者會」，民調顯示中國人認同達到58.3%，是除了第一次調查的61.1%以來再達新高。這也是該論壇連續6年多來第17次的調查，其中有87.3%的民眾認為自己是中華民族的一份子，與上半季的調查相近。
台灣競爭力論壇18日公布「2018下半年度國族認同調查結果記者會」。（張鎧乙攝）

競爭力論壇18日公布「2018下半年度國族認同調查結果記者會」，民調顯示中國人認同達到58.3%，是除了第一次調查（2013年2月）的61.1%以來再達新高。這也是該論壇連續六年多來第17次的調查，其中有87.3%的民眾認為自己是中華民族的一份子，與上半季的調查相近。

民調數據顯示，在「具有共同血緣、語言歷史文化」的前提下，有87.3%的民眾認同自己「是中華民族一份子」，較上半年調查增加0.6%。另一方面，「否認自己為中華民族一份子」的民眾有6.8%，較上半年調查減少1.5%。整體來說，台灣民眾認同中華民族的比率緩步上升。

另一方面，台灣民眾認同自己是中國人的比率為58.3%，較上半年調查（今年4月）大幅增加6.4%。而不認同中國人的比率為36.6%，較上半年調查減少6.9%，來到自2013年調查開始後的新低。

在統獨可能性的調查上，若兩岸已無法維持現狀，有多達61.5%的民眾認為未來兩岸統一的機會比較大、認為獨立機會比較大者則占22.5%。

關於海外救援，若人在海外，天災人禍受困的情境下，只有大陸駐外官員出面招呼「中國旅客中國人請上車、上船或登機」，有58.1%表示會搭乘，不會搭乘者有30.9%。11%表示不知道或拒答。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝表示，這項調查已長達六年，除了近六成的台灣民眾認同自己是中國人、近八成八的認同自己是中華民族，這次也調查了大陸海外救援的態度，有近六成民眾願意在受困的情況下搭乘對岸的交通工具，代表民眾對大陸的外交協助採開放態度，而非如少數政客總戴上政治有色眼鏡，逢中必反。

新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允傑指出，這次調查認為自己是中國人與不是中國人的差距拉開，是有史以來最大差距。相較於2015年9月，當時差距僅差不到1個百分點（47.7%、46.9%），是太陽花學運發生、縣市長選舉國民黨大敗隔一年，但這次民調，是31項措施、居民證實施之後，說明了「懷柔的軟性策略」較「軍事外交的強硬策略」在拉攏民心的效果上，前者明顯優於後者。

該民調由艾普羅民意調查公司執行，採電腦輔助電話調查訪問，全國22縣市年滿20歲以上的成年人，調查時間為本月11、12日，以分層隨機抽樣抽取電話號碼，有效樣本1085份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3.0%。

(旺報 )

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