NBA》火箭怎麼了？主場開幕戰爆冷慘輸鵜鶘19分

2018年10月18日 10:40 中時電子報 黃及人

上季拿下聯盟戰績第1的火箭，卻在新球季開幕戰踢到鐵板！面對先前熱身賽1勝難求的鵜鶘，火箭竟在自家主場以112比131慘敗收場，徹底跌破所有專家眼鏡，也讓無奈終止生涯連續先發場次的「甜瓜」安森尼，更加情何以堪。

鵜鶘爆冷作客狂電火箭的頭號功臣，還是明星前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯，他拿32分、16籃板、8助攻、3抄截與3火鍋的全能數據，米洛提奇也有30分、10籃板，就連從湖人跳槽過來的蘭道爾，都有替補貢獻25分、8籃板演出。

不過最讓球迷驚奇的是，今年休兵期間從魔術跳槽過來，且扛下鵜鶘先發控衛重任的培頓，他全場拿下10分、10助攻與10籃板，剛好創造新球季聯盟的第1次大三元紀錄，也讓鵜鶘全場攻守節奏順暢，幾乎一路都壓著火箭在打。

火箭以艾瑞克戈登21分最高，保羅與塔克各有19分，「大鬍子」哈登18分、10助攻與9籃板，就差1籃板就完成大三元，可惜火箭擅長的三分火力此役投48中16，命中率僅3成33，更無法抵擋鵜鶘兇猛內線攻勢，慘敗勢所難免。

從雷霆跳槽火箭的安森尼，18日嘗到生涯首次替補滋味，也中斷連續1054場例行賽先發的史上第2長紀錄(史上最長的是尤恩的連續1122場)，他替補打了27分鐘，投10中3，拿9分、4籃板，表現跟過往相比明顯遜色不少。

(中時電子報)