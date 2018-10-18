永和分屍案警逮第4嫌 華裔美籍男涉全程目擊並滅證

永和分屍案警今凌晨逮第4嫌。(葉書宏攝)
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、中時電子報/

(11:30更新)加拿大籍男子Ryan遭割下頭部、四肢，棄屍於新北市永和區河堤的驚悚分屍案，警方原本逮捕3名嫌犯，今（18日）逮捕第4名嫌犯！據了解，該名嫌犯為何姓外籍美國人，永和分局正在偵訊中。

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名顏柏萊），今年8月遭人殺害分屍並丟棄於中正橋河畔，警方循線逮捕3嫌，今（18日）上午8時許，再逮捕第4名嫌犯46歲華裔美籍何姓男子，何嫌疑全程目擊殺人過程，還協助燒毀血衣滅證，警方正進一步偵訊中。

Ryan今年8月21日遭人殺害分屍並丟棄於中正橋河畔，警方循線逮捕21歲男子吳宣、非裔美籍男子Bent，另名主嫌孫武生（OZ）事發後逃亡至菲律賓藏匿，上月落網並解送回台。

刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）潛逃菲律賓，9月17日晚間由刑事局派員自菲律賓押解返台。（中時資料照 陳麒全攝）

檢警借提Bent進一步偵訊，發現除了主嫌OZ外，尚有何嫌涉有重嫌，據悉，何嫌居住在新北市永和區，來台多年已婚育有2名小孩，為OZ經營刺青店的常客，兩人私交甚篤，何嫌是以依親名義來台，曾和OZ一起從事外語教學，曾為同事關係。

檢警調查，何嫌案發當天就在現場，疑似目前殺人過程甚至協助OZ、Bent處理沾滿血跡的衣物，何嫌將衣物燒毀後離開。另外，吳宣到案後供稱，僅有協助買刀，加上Bent的供詞對於吳宣有利，Bent堅稱吳宣並不知道殺人案，僅是被OZ利用。

永和分屍案嫌犯，30歲非裔美國籍男子Bent（中）。（中時資料照 陳信翰攝）

檢警偵辦時，發現OZ等3嫌證詞有諸多出入，本月9日傳喚吳宣測謊，但吳宣與律師討論後，認為有媒體跟拍、情緒不穩定，當日拒絕測謊。

永和警分局專案小組今（18日）上午8時許在永和區逮捕何嫌，為永和分屍案第4名嫌犯，何嫌對於案情避重就輕，堅持要等律師到場才願意接受偵訊，警方正進一步偵訊中，訊後將依殺人罪移送地檢署偵辦。

(中時 )

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