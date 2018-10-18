雲林》前立委徐忠雄囝仔仙預知：張麗善會當選

前立委徐忠雄（左一）為雲林縣長參選人張麗善（左二）站台，強調張很照顧身心障者，並預知張會當選。（許素惠攝）

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雲林縣長參選人張麗善（左二）近日腳傷，雲林縣脊椎損傷協會前理事長林秀妹（左一）獻花關心。（許素惠攝）
身心障團體集結支持雲林縣長參選人張麗善。（許素惠攝）
前立委徐忠雄（右）為雲林縣長參選人張麗善站台，還送張自行研發可以伸縮並收起的拐杖。（許素惠攝）

雲林縣長參選人張麗善撞傷膝蓋，近日不是拄著拐杖就是坐輪椅，前立委徐忠雄18日上午專程到雲林探望她，送她自行研發可以伸縮的拐杖，讓她可以自如，還以自己被叫「囝仔仙」有預知能力，預知張會當選。

縣內身心障團體也來力挺，強調張最照顧身心障者，疾呼大家支持張當選。

雲林縣脊椎損傷協會前理事長林秀妹、盲人協會前理事長曾敏雄、視障歌手張振華等，細數張的胞兄前雲林縣長張榮味對弱勢團體的照顧，包括補助會館興建、三節禮金等，現在全都沒有，所以一定要讓張麗善當縣長，延續張榮味對身心障者的德政。

也是身障的徐忠雄說，他看得出來的人是真心挺張的，過去立委任內，他提出許多有關弱勢的法案，張總是二話不說地連署力挺，而雲林是各縣市中的弱勢，最需要像張一樣關心弱勢的人當縣長，唯有張可以翻轉雲林弱勢的困境，呼籲大家一起為張拉票。

徐忠雄說，他曾是全國唯一拄枴杖的候選人，也曾是全國最高票當選立委，現在他看到唯一坐輪椅的參選人，就是張麗善，小時候他被叫做「囝仔仙」，可以預知未來，他預知張麗善一定會當選。

張麗善表示，腳傷這些日子更能感受身障者生活的不便，身心障就養部分需增加，她很認同徐忠雄提出的安養信託的構想，復康巴士數量不夠，她當選縣長會再增加，還有身心障就業、無障礙空間全面建議等，全方照顧身心障者。

(中時 )

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