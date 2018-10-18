7歲女童被姦殺 法官破天荒讓父親「親眼看犯人被吊死」

可愛的7歲女童辛拿芭遭到阿里性侵殺害，引發巴基斯坦民眾公憤，數萬人上街遊行，要求政府將阿里公開處死 (圖／翻攝自DailyExpress)

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中時電子報
／綜合報導
性侵殺害辛拿芭與其他7名兒童的兇手阿里 (圖／翻攝自Pakistan Today)

今年1月巴基斯坦發生一件人神共憤的命案，一名7歲女童辛拿芭(Zainab Ansari)被男子阿里(Imran Ali)擄走後，慘遭性侵殺害，女童父親阿敏(Amin Ansari)與憤怒民眾要求法官將阿里公開處死，法官雖然拒絕，但破天荒同意讓阿敏入內，與警察、醫師一起見證阿里被處死的瞬間。

根據《今日巴基斯坦》報導，今年1月4日，辛拿芭出門上課的途中，被阿里擄走，之後阿里不但性侵、性虐辛拿芭，最後跟直接將她勒死殺害，並棄屍在垃圾堆，警方發現辛拿芭屍體的時候，幾乎被垃圾掩埋，死狀悽慘。

案件曝光後，引起巴基斯坦民眾公憤，數萬人展開大規模遊行，要求把阿里公開處死，此事件甚至還被載入維基百科，足見事情鬧多大。

警方調查發現，兇嫌阿里早已是累犯，被他殺害的兒童多達8人，最終阿里被判處4個死刑。

辛拿芭父親阿敏要求法官公開處死阿里，法官雖然拒絕，但允許阿敏跟著他們進入監獄，親眼看著阿里被處以絞刑死去的瞬間。對此阿敏表示，看到阿里斷氣的那一刻，他感覺非常欣慰，覺得「正義獲得伸張」。

(中時電子報)

文章來源：Pakistan executes child serial killer convicted of killing six-year-old Zainab Ansari and six others

文章來源：Pakistan could bring back executions for paedophiles after girl, 7, is raped and murdered

文章來源：Serial rapist-murderer Imran Ali set to hang on Oct 17

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