屏東》東港、南州上演「婦仇者聯盟」挑戰現任鎮長鄉長

2018年10月18日 10:59 中時 潘建志

南州鄉長黃盈裕年底將遇到4年前敗給他的許晉榮的太太戴秀金出馬「婦仇」。（潘建志攝）

年底選舉屏東東港、南州將上演「婦仇者聯盟」！現任東港鎮長徐志雄及南州鄉長黃盈裕都要爭取連任，雙雙遇到4年前手下敗將的太太來「婦仇」。4年前蔡貴興敗給徐志雄，年底由太太郭麗勤代夫出征；許晉榮敗給黃盈裕，改由太太戴秀金出馬。

徐志雄任內政績不錯，頗得鎮民支持，尋求連任原本無挑戰者出馬，直到登記前才冒出郭麗勤。郭是土地代書，也是前鄉代副主席蔡貴興的太太；蔡在4年前和徐競選鎮長落敗。地方人士指出，蔡落選後很少露面，沒想到最後竟由太太出馬。

4年前前南州鄉代許晉榮挑戰黃盈裕，僅以105票些微差距落敗，年底捲土重來改由太太戴秀金代夫出征。另外前鄉代主席周聖諭因法院判當選無效被解職，年底將以民進黨籍參選鄉長，3強相爭讓選戰更加激烈。

黃盈裕的爸爸黃瑞吉現為屏東縣農會理事長，姊姊黃俐甄是南州區農會總幹事，對於農會系統掌握頗有助益。不過黃任內在壽元村推動建造生命紀念館，引發村民反彈，村長陳明倫甚至因此遭罷免成功，將成為鄉長選舉的攻防議題。

林邊鄉長陳俊吉4年前擊敗尋求連任時任鄉長的鄭信政，鄭4年來一直準備東山再起，接受民進黨徵召後竟又因家庭因素放棄，改由老師退休的鄭慶堂出馬，鄭負責抬轎。陳任內所會和諧，獲得包括鄉代主席吳冬白等地方勢力支持。

(中時 )